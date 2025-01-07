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СтарыйДед
Компании Realme, Redmi и OnePlus в середине 2025 года выпустят смартфоны на базе Dimensity 9400+
В основном они будут ориентироваться на максимальную эффективность.

В начале нового года инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл интересную информацию о будущих флагманских смартфонах от известных брендов OnePlus, Realme и Redmi. Согласно этим данным, эти компании планируют выпустить новые модели, оснащённые мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, примерно в середине 2025 года.

Dimensity 9400+ представляет собой слегка модернизированную версию Dimensity 9400. Этот чип продолжает использовать архитектуру с большим количеством ядер и с увеличенной частотой процессора. Dimensity 9400 уже известен своей новейшей архитектурой ARMv9.2, включающей одно суперядро Cortex-X925 с частотой 3,65 ГГц, три больших ядра X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре больших ядра A720 с частотой 2,4 ГГц. Графический процессор Mali-G925-Immortalis MC12 в Dimensity 9400 показал впечатляющие результаты, особенно в области графики и трассировки лучей, превышая производительность даже таких мощных чипов, как Apple A18 Pro. 

Новые смартфоны от OnePlus, Realme и Redmi, оснащённые Dimensity 9400+, будут иметь несколько ключевых особенностей. Ожидается, что эти модели будут оснащены прямым экраном с высоким разрешением, возможно, до 1,5K. Их корпус будет сделан из стекла или стекловолокна, с металлической средней рамкой. Смартфоны будут обладать основными камерами с поддержкой короткой фокусировки и других продвинутых решений. Кроме того, данные модели будут оснащены ультразвуковыми датчиками для распознавания отпечатков пальцев. При этом ёмкость аккумулятора ожидается выше 7000 мА*ч, с общей конфигурацией, ориентированной на высокую энергоэффективность. 

Помимо OnePlus, Realme и Redmi, другие крупные компании, такие как iQOO, Honor и Oppo, также работают над смартфонами на базе Dimensity 9400+. Например, vivo уже анонсировала модель X200S, которая будет одной из первых, оснащённых данным чипом. Honor планирует выпустить модель на базе Snapdragon 8 Elite, но Dimensity 9400+ будет широко представлен в линейках различных брендов. 

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