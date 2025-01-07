Метод основан на токе возбуждения светоизлучающих элементов экрана.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. продолжает расширять границы инноваций в области электронного оборудования, и теперь она подала ещё один патент. На этот раз он касается революционного метода ремонта экрана дисплея. Об этой технологии было официально объявлено 7 января и она представляет собой шаг вперёд в решении проблемы выгорания экрана, с которой часто сталкиваются пользователи электронных устройств.

Новый метод ремонта, описанный в патенте, относится к электронному оборудованию, включая экраны дисплеев, которые состоят из множества светоизлучающих элементов. Ключевым аспектом этого метода является коррекция яркости отдельных светоизлучающих элементов в зоне выгорания экрана. В патенте метод описывается следующим образом: пользователь взаимодействует с интерфейсом приложения, который включает в себя элемент управления регулировкой яркости. Система определяет первую ожидаемую яркость дисплея, соответствующую первой операции пользователя. На основе первой ожидаемой яркости отображения, происходит определение тока возбуждения для дисплея, включающего несколько светоизлучающих элементов. Эти несколько светоизлучающих элементов включают в себя первый светоизлучающий элемент и второй светоизлучающий элемент. Первый светоизлучающий элемент расположен в области горения экрана, а второй светоизлучающий элемент расположен вне области горения экрана, и определённый первый ток возбуждения первого светоизлучающего элемента и второй ток возбуждения второго светоизлучающего элемента различны. Когда пользователь наблюдает, что яркость всего дисплея стала одинакова в процессе выполнения точечного регулировочного контроля, ремонт выгорания экрана считается завершённым.

Этот инновационный подход к ремонту экрана дисплея имеет несколько значительных преимуществ. Ремонт выгорания экрана без необходимости замены всего дисплея существенно продлевает жизнь устройства. Коррекция токов возбуждения светоизлучающих элементов может также привести к более эффективному энергопотреблению. Пользователь может легко регулировать яркость и выполнять ремонт выгорания экрана без специальных навыков или оборудования.