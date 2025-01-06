Одной из особенностей этого смартфона станет стандартная функция спутниковых вызовов Tiantong, а также обмен текстовыми сообщениями через спутник Beidou.

В начале 2025 года ожидается релиз смартфона от Xiaomi - Xiaomi15 Ultra. И по словам популярного инсайдера Digital Chat Station, смартфон уже получил все необходимые сертификаты и готов к презентации в феврале. Этот смартфон обещает стать одним из лучших флагманов года. Во-первых, Xiaomi 15 Ultra будет оснащён новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Экран смартфона представляет собой 6,73-дюймовую OLED-панель с разрешением 2K (1440x3200) и частотой обновления до 120 Гц. Особенностью этого дисплея является использование технологии двухслойного OLED-дисплея, которая повышает яркость, улучшает энергоэффективность и снижает риск выгорания экрана. Во-вторых, его ключевой особенностью станет аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч. Он будет поддерживать как быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, так и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Ну а в-третьих, фотографические возможности Xiaomi 15 Ultra на высоком уровне. Смартфон обладает четырехкамерным модулем, который включает основную камеру на 50 МП с сенсором Sony LYT-900, телеобъектив на 50 МП, перископический телеобъектив на 200 МП от Samsung ISOCELL HP9 с 4,3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный датчик на 50 МП от Samsung ISOCELL JN5. Эта конфигурация камер не только поддерживает макросъëмку и полнофокусный зум, но также обеспечивает 100-кратный зум AI Fusion, позволяя чётко снимать как удалённые, так и объекты вблизи.

Кроме того, Xiaomi 15 Ultra отличается нестандартным дизайном камеры, где объективы расположены в виде буквы "Г". Корпус смартфона защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. В дополнение смартфон будет оснащён более практичной внешней ручкой для фотосъëмки, что ещё больше повысит стабильность и удобство фото- и видеосъëмки. А одной из уникальных функций Xiaomi 15 Ultra станет поддержка спутниковых вызовов Tiantong и обмен текстовыми сообщениями через спутник Beidou.