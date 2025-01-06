Помимо 6,3-дюймового X8 mini и 6,59-дюймового X8S, будут выпущены смартфоны с маленьким экраном в серии A.

За последние два года размеры экранов смартфонов значительно увеличились. Но при этом многие пользователи начали скучать по мобильным телефонам с маленьким экраном, которые можно легко держать одной рукой. По данным исследовательской компании IDC, около 30% пользователей в 2022 году выразили желание видеть больше компактных устройств на рынке. Это сигнал для производителей о том, что есть значительный интерес к таким моделям.

Компания OPPO планирует выпустить в 2025 году несколько моделей с маленькими экранами, что демонстрирует её глубокое понимание потребностей рынка и способность быстро реагировать на них. Среди этих новинок особое внимание привлекает OPPO Find X8 mini. Эта модель, вероятно, будет одной из первых среди новых компактных смартфонов OPPO. Диагональ экрана составляет 6,31 дюйма с разрешением 1,5К. OPPO Find X8 mini будет иметь трëхкамерную конструкцию, все три объектива имеют разрешение 50 миллионов пикселей.

Помимо OPPO Find X8 mini, компания планирует выпустить ещё несколько моделей с меньшими экранами в различных сериях. Скорее всего, одним из таких устройств станет OPPO X8S. Он будет с диагональю экрана 6,59 дюймов и станет частью линейки компактных смартфонов OPPO. Кроме того, в серии А также будут представлены модели с меньшими экранами, что позволит пользователям с различными бюджетами выбирать устройства, соответствующие их потребностям.