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СтарыйДед
По многим тестам Poco X7Pro на базе Dimensity 8400 Ultra обходит конкурертов с чипсетами от Qualcomm
В тесте AnTuTu смартфон набрал 1 799 330 баллов, опередив Snapdragon 8s Gen 3 (1 654 675) и Snapdragon 7+ Gen 3 (1 497 646).

Мир смартфонов находится в постоянном движении, и Xiaomi, как всегда, в гуще событий. Недавно представленный в Китае Redmi Turbo 4, ожидаемый на глобальном рынке как POCO X7 Pro, обещает стать серьёзным устройством в среднем ценовом сегменте. Основой этого устройства является чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra, который, судя по результатам тестов, готов бросить вызов даже некоторым флагманским решениям от Qualcomm. 

Результаты бенчмарков действительно впечатляют. Данный смартфон на базе Dimensity 8400 Ultra продемонстрировал хорошую и многоядерную, и графическую производительность, оставляя далеко позади Snapdragon 7+ Gen 3 и даже Snapdragon 8s Gen 3. В AnTuTu CPU Test он набрал 1 799 330 баллов, в AnTuTu GPU Test – 658 114 баллов, а в 3DMark WildLife Extreme – 4 086 баллов. Эти цифры говорят о высокой скорости обработки данных и плавном отображении графики даже в самых требовательных играх. Однако, как и у любой медали, у Dimensity 8400 Ultra есть и обратная сторона. Одноядерная производительность, хотя и превосходит Dimensity 8300, не так сильно опережает конкурентов. В Geekbench 6 он набрал 1639 баллов в одноядерном тесте – результат хороший, но не революционный. Это указывает на то, что в задачах, требующих высокой скорости обработки отдельных потоков данных, он может немного уступать флагманам.

Сравнение с флагманскими чипсетами Qualcomm показывает, что Dimensity 8400 Ultra превосходит Snapdragon 8 Gen 2 как по CPU, так и по GPU, что делает его очень привлекательным предложением, учитывая предполагаемую цену. Однако, флагманский Snapdragon 8 Gen 3 всё же остаётся вне зоны досягаемости. Данный смартфон должен подойти для игр с высокими графическими настройками и плавной работой многозадачности. Однако, если у пользователей есть необходимость в максимальной скорости обработки отдельных задач (например, профессиональное видеомонтаж или сложные инженерные расчёты), то стоит обратить внимание на другие, более дорогие устройства с флагманскими чипсетами.

Ожидаемая дата выхода POCO X7 Pro – 9 января, а стартовая цена – около 369 евро. Если эти данные подтвердятся, POCO X7 Pro может стать одним из самых выгодных предложений на рынке смартфонов в своём классе, предлагая флагманскую производительность по цене среднего сегмента. Конечно, будет интересно увидеть результаты независимых обзоров и сравнений с конкурентами, прежде чем делать окончательные выводы.

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