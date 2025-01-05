Дизайн задней панели не претерпит особых изменений.

В начале 2025 года инсайдер Fixed Focus Digital поделился концептуальным изображением будущего смартфона Vivo X200S. Данное устройство, судя по концептуальным изображениям, будет оснащён 6,67-дюймовым прямым экраном с технологией LTPS и разрешением 1,5K. Отказавшись от популярного дизайна с четырьмя микроизогнутыми краями одинаковой глубины. Новая модель перейдёт к максимально узким рамкам с трёх сторон. Это изменение обеспечит пользователям более широкую визуальную панель и более современный внешний вид. На задней панели смартфона сохранятся классические элементы, такие как большой круглый модуль камер и три камеры, но кольцо при этом будет тоньше, что добавит изящности дизайну. Получается, что дизайн не сильно изменится.

Говоря о технической состовляющей, известно, что одним из ключевых моментов Vivo X200S станет использование флагманского чипсета Dimensity 9400+. Этот чипсет, как ожидается, будет иметь частоту процессора, превышающую 3,626 ГГц. Хотя архитектура процессора не претерпела значительных изменений, Dimensity 9400+ может установить новый рекорд в тесте AnTuTu и даже превзойти Snapdragon 8 Extreme Edition, став эталоном в лагере Android. Хотя подробной информации касательно ёмкости аккумулятора Vivo X200S ещё нет, можно предположить, что она будет сопоставима с предыдущими моделями, такими как Vivo X200 и X200 Pro, которые имели аккумуляторы на 5800 мА*ч и 6000 мА*ч соответственно. Быстрая проводная зарядка на 90 Вт, вероятно, также будет присутствовать в новой модели. Релиз Vivo X200S ожидается в первой половине 2025 года, и вместе с ним будет представлена ещё одна модель - Vivo X200 Ultra.