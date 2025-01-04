Смартфон с номером модели RMX5090 отличается от GT7 Pro отсутствием перископа IMX882.

Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 ProRealme с номером модели RMX5090. Данный смартфон имеет много общего со смартфоном GT7 Pro. Но при этом у них имеются и различия. Одним из наиболее заметных отличий является отсутствие перископической камеры IMX882, что сделало устройство легче.

Смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым изогнутым экраном с технологией 8Т LTPO и разрешением 2780×1264 пикселей. Средняя рамка устройства выполнена из металла. Передняя панель оснащена селфи-камерой с разрешением 16 Мп, а на задней панели располагаются две камеры: основная 50 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп.

Под корпусом нового телефона установлен чипсет Snapdragon 8 Elite и батарея ёмкостью 6500 мА*ч. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Габариты нового телефона составят 162,45×76,89×8,55 мм, а вес — 218 граммов. Одной из интересных особенностей нового телефона является ультразвуковой 3D-отпечаток пальца.