Также известно об использовании процессора Kirin 8000A и наличии спутниковой связи Beidou.

В начале 2025 года Huawei анонсировала новый смартфон под названием Huawei Enjoy 70X. И по словам известного инсайдера данный смартфон будет т предлагаться в нескольких вариантах конфигураций, каждая из которых имеет свою цену:

- 8 ГБ + 128 ГБ: 1799 юаней (приблизительно 24200 рублей);

- 8 ГБ + 256 ГБ: 1999 юаней (приблизительно 26800 рублей);

- 8 ГБ + 512 ГБ: 2299 юаней (приблизительно 30900 рублей). Эти цены выглядят вполне конкурентоспособными, особенно если учитывать характеристики устройства.

Одним из ключевых преимуществ Huawei Enjoy 70X является его экран. Устройство будет оснащено изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224x2700 пикселей и плотностью пикселей 437 ppi. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет частоту опроса сенсора 300 Гц. В основе Huawei Enjoy 70X лежит чипсет HiSilicon Kirin 8000A, который представляет собой 8-ядерный чип с архитектурой 3 x Cortex-A77 и 3 x Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G610. Он также отличается низким тепловыделением (TDP 8) и поддержкой 5G-соединения.

Huawei Enjoy 70X поддерживает китайскую спутниковую связь Beidou, что позволяет отправлять сообщения даже в местах с плохим покрытием сотовой связи. Это особенность особенно полезна для пользователей, которые часто находятся в отдалëнных или труднодоступных районах. Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 4.2, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс, а также регулярные обновления через OTA (Over-The-Air). Смартфон получит батарею на 6100 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Что касается системы камер, то она может включать в себя двойную камеру с основным сенсором 50 МП и технологией RYYB, а также дополнительным сенсором глубины 2 МП, а спереди будет установлена фронтальная камера на 8 МП. Хотя камеры не являются самыми мощными на рынке, они вполне подходят для повседневного использования.