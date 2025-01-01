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СтарыйДед
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
Среди данных компаний находятся: Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo и Honor.

В последние месяцы китайские производители смартфонов продемонстрировали значительный рост и инновации на рынке мобильных устройств. Данные о продажах последних флагманских моделей от Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo и Honor позволяют сделать интересные выводы о текущем состоянии рынка.

Серия Huawei Mate 70, выпущенная 26 ноября 2024 года, включает в себя четыре модели: Huawei Mate 70, Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate 70 Pro+, и Huawei Mate 70 RS. Ранее предсказания некоторых аналитиков указывали на потенциальный рост продаж данной серии по сравнению с предшественниками. И можно сказать, что это сбылось, ведь текущий объëм продаж уже достиг около 1,05 миллиона единиц. Huawei также отметил значительный рост продаж в Китае, особенно после запуска новых моделей, включая складные смартфоны. По данным IDC, Huawei стала лидером на китайском рынке смартфонов в первой половине 2024 года с долей 17,5%.

Xiaomi представила свою серию Mi 15 29 октября 2024 года, которая включает модели Xiaomi Mi 15 и Mi 15 Pro. Эта серия стала первым в мире устройством ч чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. На данный момент продано уже около 1,85 миллиона единиц. Xiaomi Mi 15 отличается компактными размерами и современными технологическими решениями, такими как рекордно узкая рамка и высококачественный дисплей. Серия vivo X200, выпущенная 14 октября 2024 года, включает модели vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini. Эта серия стала первым в мире устройством с чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Текущий объëм продаж составляет около 1 миллиона единиц. В целом, Vivo также показал значительный рост на китайском рынке, увеличив свои продажи на 21,5% и заняв долю рынка в 18,6% в третьем квартале 2024 года. 

OPPO представила серию Find X8 24 октября 2024 года, которая включает модели OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro. Первая партия этих смартфонов также оснащена чипом MediaTek Dimensity 9400. На данный момент продано около 800 000 единиц. OPPO продолжает быть одним из крупнейших производителей смартфонов в мире, поддерживая свою популярность на различных рынках. А серия Honor Magic 7, которая появилась 30 октября 2024 года, включает модели Honor Magic 7, Honor Magic 7 Pro и Honor Magic 7 RSR Porsche Design. Первая партия оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Текущий объëм продаж составляет около 550 000 единиц. Однако, стоит отметить, что Honor пережил спад продаж в третьем квартале 2024 года, опустившись на пятую строчку рейтинга после падения продаж на 22,5%.

Данные о продажах последних флагманских моделей китайских производителей демонстрируют активное восстановление и инновации на рынке смартфонов. Несмотря на экономические трудности, потребители остаются мотивированными на покупку новых смартфонов, особенно после трёхлетнего падения спроса. Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo и Honor продолжают конкурировать за лидерство, предлагая инновационные технологии и высококачественные устройства, которые привлекают всё больше пользователей по всему миру.

#смартфоны #xiaomi #смартфон #huawei #смартфон 2024 #honor #oppo #vivo #смартфон 2025 #xiaomi 15
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