Была организована премия, в которой собраны самые влиятельные продукты и бренды в различных сферах 2024 года.

В 2024 году технологический мир переживает настоящий бум инноваций, и одним из ключевых направлений стала эффективность. От мобильных телефонов до планшетов и персональных компьютеров, новые продукты не только демонстрируют значительный скачок в производительности и дизайне, но и революционизируют нашу жизнь и работу с помощью технологий искусственного интеллекта. В рамках этой тенденции была запущена специальная ежегодная премия, в которой собраны самые влиятельные продукты и бренды различных сфер. Одним из ярких представителей этого года стал OnePlus Ace 3 Pro, получивший награду «Выбор высокопроизводительного развлечения» благодаря своей доступной цене и высокой производительности.

OnePlus Ace 3 Pro претендует на звание лучшего в отрасли, бросая вызов королям производительности в тяжелых условиях. Для достижения этого уровня производительности устройство оснащено ведущей комбинацией чипсета Snapdragon 8 третьего поколения, а также LPDDR5X и UFS 4.0. Эта комбинация образует флагманский «железный треугольник» производительности. Помимо передовых чипов, OnePlus Ace 3 Pro также оснащён технологией планирования вычислительной мощности на системном уровне под названием «Tidal Architecture», встроенной в нижний уровень чипа Snapdragon 8 третьего поколения. Эта архитектура добавляет ещё один уровень «повышения эффективности» к процессору, позволяя точно рассчитать баланс между высокой производительностью и низким энергопотреблением. Благодаря этой технологии, устройство может полностью раскрыть свой потенциал производительности, одновременно контролируя энергопотребление в разумных пределах. Это означает более высокую производительность при том же энергопотреблении и более низкое энергопотребление при той же производительности.

OnePlus Ace 3 Pro также оснащён новой батареей ёмкостью 6100 мА*ч, которая благодаря технологии кремниево-углеродного анода на 3% тоньше, чем предыдущее поколение. Это достижение позволяет достичь меньшего размера и большей ёмкости батареи. Устройство поддерживает версию супер-флэш-зарядки мощностью 100 Вт, которая использует новую архитектуру постоянного тока и алгоритм интеллектуального механизма зарядки. Эта система достаточно эффективно снижает температуру зарядки. OnePlus Ace 3 Pro построен на концепции «прежде всего, сила продукта», которая означает, что компания не идет на компромисс с производительностью ради экономической эффективности. Вместо этого, фокус делается на реальных потребностях пользователей с помощью эксклюзивных решений по оптимизации.