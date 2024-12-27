Данный смартфон набрал одноядерный балл 912 и многоядерный балл 2214.

Недавно на платформе тестирования Geekbench появилась предстоящая новая модель смартфона от Vivo - Y39. Результаты теста Geekbench версии 6.3.0 показали, что это устройство набрало одноядерный балл 912 и многоядерный балл 2214. Эти показатели ясно указывают на то, что Vivo Y39 не позиционируется как высококлассный смартфон, а скорее ориентирован на средний и бюджетный сегменты рынка.

Vivo Y39, судя по результатам теста, будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Этот системный процессор (SoC) как раз предназначен для среднего и бюджетного уровня рынка и обеспечивает достаточную производительность для удовлетворения повседневных потребностей пользователей. Хотя он не может конкурировать с высокопроизводительными флагманами, он вполне справится с обычными задачами, такими как сёрфинг, социальные сети и простенькие игры. Одним из ключевых преимуществ Vivo Y39 является поддержка сети 5G, что обеспечит пользователям высокоскоростное подключение к интернету. Тестовый прототип оснащён 8 ГБ оперативной памяти, а после официального выпуска Vivo, скорее всего, предоставит другие варианты конфигурации оперативной памяти, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей.

На Vivo Y39 будет предустановлена система Android 15, что обеспечит пользователям доступ к новейшим функциям и безопасности операционной системы. Однако, из-за спора о товарных знаках между Vivo и Telefonica в Бразилии, бренд может называть Y39 как "Jovi" на местном рынке, чтобы избежать возможных юридических споров.