В моделях серии "Longquan" дизайн корпуса и рисунка был изменëн на основе оригинальных моделей Huawei, но с использованием большого количества драгоценных металлов.

Люксовый бренд Caviar, известный своими эксклюзивными и роскошными вариантами мобильных устройств, недавно представил новую серию мобильных телефонов со складным экраном, основанную на моделях Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS. Эта серия, названная «Longquan», она отличается уникальным дизайном и использованием драгоценных материалов, что делает эти устройства шедеврами современной технологии и искусства.

Одна из моделей серии «Longquan» — Forged Dragon, создана на базе Huawei Mate X6. Корпус этого устройства выполнен из гладкого чёрного титана, который не только обеспечивает прочность и элегантность, но и служит фоном для уникальной многослойной текстуры. Эта текстура вдохновлена древним китайским искусством изготовления мечей, которое передавалось на протяжении сотен лет. Этот дизайн не только придаёт телефону необыкновенную красоту, но и отражает его глубокое культурное наследие. Вторая модель серии «Longquan» — Huang He, созданная на базе Huawei Mate 70 RS. Корпус этого устройства выполнен с использованием технологии барельефа из 18-каратного золота, которая ярко изображает "Жёлтую реку, колыбель китайской цивилизации". Изысканное изображение этой культовой реки символизирует вечный дух и непрерывный прогресс.

Выпуск обоих мобильных телефонов строго ограничен 88 экземплярами, что делает их настоящими коллекционными предметами. Число 8 в китайской культуре означает удачу и процветание, что добавляет ещё одну значимость этим эксклюзивным устройствам. Стартовая цена Forged Dragon (Huawei Mate X6) составляет 12 200 долларов США, а стартовая цена Huang He (Huawei Mate 70 RS) — 11 400 долларов США.