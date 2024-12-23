Чтобы зарядиться до 100% смартфону потребуется всего 35 минут.

В преддверии официального выпуска серии OnePlus Ace 5, запланированного на 26 декабря, компания активно повышает интерес к своей новой модели. Последние объявления от официальных представителей OnePlus раскрывают некоторые характеристики и технологии, которые будут доступны в новом флагмане - OnePlus Ace 5 Pro. Одним из ключевых моментов является мощный аккумулятор Glacier ёмкостью 6100 мА*ч, который обеспечит длительную автономную работу устройства. Более того, OnePlus Ace 5 Pro будет поддерживать технологию супер-флеш-зарядки мощностью 100 Вт. Это означает, что устройство сможет зарядиться до 100% за всего лишь 35 минут. Для геймеров это особенно важно, поскольку они смогут наслаждаться играми со скоростью 120 кадров в течение 7 часов без перерыва.

Также президент OnePlus China -Ли Цзе, анонсировал выпуск первого в мире специализированного киберспортивного Wi-Fi-чипа G1, разработанного компанией. Этот чип оптимизирован для игровых сетей и обеспечит качественный скачок в работе игровой сети OnePlus Ace 5 Pro, сравнимый с сетевой средой профессиональных киберспортивных мероприятий. Ли Цзе описал этот чип как ключевую особенность, превращающую устройство в "короля захвата сети". Немного раньше уже было подтверждено, что OnePlus Ace 5 Pro будет оснащён «Fengchi Game Core», который обеспечивает 120 кадров на собственном уровне. Это означает, что устройство может одновременно поддерживать игры с родным качеством изображения 120 кадров + 1080p, давая пользователям незабываемые впечатления от игровой конфигурации.