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СтарыйДед
Xiaomi, OPPO и OnePlus работают над своими новыми версиями фитнес-браслетов и умных часов
У Xiaomi это будут Mi Band 10 и NFC-версия, у OPPO - Watch 5, а у OnePlus - Watch 3.

В последнее время в сети появилась интересная информация о новых моделях смарт-часов и фитнес-браслетов от известных китайских брендов Xiaomi и OPPO. Благодаря утечкам от инсайдера @experiencemore, стали известны первые сведения о будущих выпусках этих компаний.

Одними из наиболее ожидаемых новинок являются две модели от Xiaomi (Redmi) с обозначениями M2456B1 и M2457B1, которые, вероятно, будут соответствовать Xiaomi Mi Band 10 и его NFC версии. Хотя полная конфигурация Xiaomi Mi Band 10 ещё не анонсирована, можно сделать некоторые выводы, опираясь на предыдущую модель - Xiaomi Mi Band 9 Pro. Металлический корпус и высококачественные материалы, как в Mi Band 9 Pro, будут обеспечивать премиум-дизайн и надёжность. Ожидается поддержка более 150 спортивных режимов, независимая пятизвёздочная система позиционирования GNSS, и высокоточные датчики для мониторинга сердечного ритма. Кроме того, срок службы батареи минимум 21 день и водонепроницаемость на уровне 5 атм.

Помимо новинок от Xiaomi, в сети также появились сведения о новых смарт-часах от OPPO и OnePlus. OPPO Watch 5, обозначаемая как OWW251, ожидается будет представлена вместе со складным смартфоном OPPO Find N5. Хотя конкретных деталей о характеристиках OPPO Watch 5 ещё нет, можно предположить, что она будет наследовать многие функции предыдущих моделей, включая поддержку eSIM и различные режимы тренировок. OnePlus Watch 3, обозначаемая как OWW242, поддерживает eSIM и имеет несколько интересных особенностей. Watch 3 оснащены двухъядерным процессором W5 и поддерживают ЭКГ. Также инсайдер опубликовал рендеры этого устройства, которые показывают, что оно имеет современный дизайн, напоминающий предыдущие модели от OnePlus. Кроме того, на одной из сторон имеется головка, которая, скорее всего, будет выполнять функцию кнопки. 

#xiaomi #oneplus #умные часы #часы #умные часы xiaomi #oneplus watch 2 #oneplus watch #band #band 9 #xiaomi band
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