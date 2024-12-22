Не все модели iPad могут быть обновлены до iPadOS 19.

По данным зарубежных СМИ, появились первые сведения о совместимости устройств с будущим обновлением операционной системы Apple - iOS 19 и iPadOS 19. Эта информация позволяет пользователям понять, какие устройства будут поддерживаться новыми версиями операционных систем и какие новые функции можно ожидать.

Хорошая новость для владельцев iPhone: все текущие модели, которые поддерживают iOS 18, будут способны обновиться до iOS 19. Это означает, что даже самые старые из поддерживаемых моделей, такие как iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году, получат ещё один год поддержки со стороны Apple.

В то же время, не все планшеты iPad будут иметь возможность обновиться до iPadOS 19. В частности, iPad седьмого поколения, выпущенный в 2019 году и оснащённый чипом A10, не будет совместим с новой версией операционной системы. Аналогичная судьба ожидает и второе поколение iPad Pro, выпущенное в 2017 году. Это приведёт к повышению минимального порога процессора для iPadOS до чипа A12. Все остальные модели iPad, поддерживающие текущую версию iPadOS, смогут обновиться и получить новые функции.

Ожидается, что iOS 19 и iPadOS 19 будут представлены в виде предварительной версии для разработчиков в июне 2025 года. Официальный публичный релиз этих операционных систем состоится примерно в сентябре 2025 года. Это означает, что они будут оставаться актуальными до сентября 2026 года.

Пока новые функции, которые принесёт iOS 19, не полностью раскрыты. Известно, что из-за задержек в разработке функций iOS 18, ход разработки iOS 19 также был сдвинут. Согласно некоторым источникам, iOS 19 может быть относительно сдержанной в плане внедрения основных новых функций и служить лишь небольшой итерацией обновления. Однако ожидается дальнейшее внедрение технологий искусственного интеллекта (Apple Intelligence), улучшение функций конфиденциальности, а также интеграция с другими устройствами экосистемы Apple, включая гарнитуру Apple Vision Pro.