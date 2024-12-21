Процессор данной версии Turbo остался неизменным, экран и быстрая зарядка останутся такими же.

В мире смартфонов среднего класса производительность и время автономной работы стали ключевыми факторами, определяющими выбор потребителей. Компании повышают ёмкость аккумуляторов и улучшают общую эффективность своих устройств. Одним из ярких примеров такой конкуренции является новая версия смартфона iQOO - iQOO Z9 Turbo с увеличенной батареей.

Недавно известный цифровой блоггер Digital Chat Station представил информацию о данном смартфоне. Основным обновлением в этой версии является значительное увеличение ёмкости аккумулятора.

Если в стандартной версии аккумулятор имеет ёмкость 6000 мА*ч, то в обновлённой версии он может достигать до 7000 мА*ч. Это сочетается с быстрой зарядкой на 80 Вт, что обеспечивает как хорошую производительность аккумулятора, так и быструю зарядку. Также смартфон будет оснащён прямым 6,783-дюймовым экраном с частотой обновлением изображения 144 Гц. Данный дисплей будет поддерживать высокий уровень защиты для глаз.

В основе устройства установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 (4нм). Смартфон доступен в версии с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. На задней панели iQOO Z9 Turbo разместится двойная камера, состоящая из стандартного объектива на 50 МП и, скорее всего, макрообъектива на 8,0 МП. Селфи-камера будет иметь разрешение 16 МП.

Ожидается, что данная версия iQOO Z9 Turbo будет выпущена в начале следующего года. Благодаря комбинации мощного процессора Snapdragon 8s Gen3, увеличенной батареи и игровым настройкам iQOO, она подойдёт геймерам и пользователям, которым важна длительная автономная работа.