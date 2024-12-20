Motorola выпускает четыре новых бюджетных смартфона с чипами MediaTek и поддержкой расширения внутренней памяти до 1 ТБ

Компания Motorola продолжает укреплять свои позиции на рынке бюджетных смартфонов, представив сразу несколько новых моделей серий G и E. И стоит подробно рассмотреть характеристики и особенности новинок: Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05 и Moto E15, которые уже доступны на рынках Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.





Флагманами серии G стали Moto G15 и Moto G15 Power, которые, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, предлагают неплохие характеристики. Оба смартфона порадуют пользователей 6,72-дюймовым ЖК-экраном FHD+ с частотой обновления 60 Гц и высоким соотношением экрана к корпусу (91,64%), что обеспечивает комфортный просмотр видео и работу с приложениями. Фотографические возможности представлены 50-мегапиксельной основной камерой, дополненной 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом для более широкого обзора. Для селфи предназначена 8-мегапиксельная фронтальная камера. "Сердцем" обоих устройств является чипсет MediaTek Helio G81 Extreme, обеспечивающий плавную работу большинства современных приложений.

Ключевое отличие между Moto G15 и Moto G15 Power заключается в ёмкости батареи. Moto G15 обладает аккумулятором на 5200 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, обещая до двух дней работы без подзарядки. Модель доступна в конфигурациях с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 1 ТБ с помощью карты microSD. Цветовая палитра включает три варианта: гравитационно-серый, зелёная игуана и оранжевый восход солнца. А Moto G15 Power, в свою очередь, выделяется ещё более ёмким аккумулятором на 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, обеспечивающим до 58 часов автономной работы – впечатляющий показатель для бюджетного сегмента. Эта модель предлагается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти, также расширяемой до 1 ТБ. Цветовые варианты: гравитационно-серый и зелёная игуана. Оба смартфона серии G оснащены боковым датчиком отпечатков пальцев и защитой от пыли и воды по стандарту IP54.

Серия E традиционно представляет собой наиболее бюджетную линейку Motorola. Он оснащён 6,67-дюймовым HD+ экраном с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит. В его основе лежит чипсет MediaTek Helio G81 Extreme, но устройство имеет лишь 2 ГБ оперативной памяти с возможностью увеличения до 6 ГБ. Встроенная память составляет 64 ГБ и может быть расширена до 1 ТБ. Что касается камер, E15 предлагает основную на 32 мегапикселя и фронтальную на 8 мегапикселей. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 5200 мА*ч, поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и функционирует на операционной системе Android 14 Go. Тем не менее, это всё ещё может быть привлекательным вариантом для пользователей, ищущих доступный смартфон с основными функциями.

Moto G05 позиционируется как что то среднее между линейкой G и серией Е. Он оснащён 6,67-дюймовым HD+-экраном с разрешением 720x1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В основе смартфона лежит тот же чипсет MediaTek Helio G81 Extreme, что используется в других устройствах этой серии. Память доступна в вариантах на 4 ГБ или 8 ГБ, в то время как встроенное хранилище может составлять 64 ГБ или 128 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ. Основная камера с разрешением 50 мегапикселей поддерживает ночной и портретный режимы съёмки. Аккумулятор обладает ёмкостью 5200 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Кроме этого, смартфон оборудован боковым датчиком отпечатков пальцев для более удобной разблокировки.