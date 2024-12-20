Это название пошло после того, как пользователи сети высмеивали смартфоны, называя их «ophone».

В последнее время компания OPPO стала объектом насмешек в сети из-за сходства её новой операционной системы ColorOS с iOS от Apple, особенно в плане дизайна значков и общего стиля. Многие пользователи начали называть мобильные телефоны OPPO «ophone», в явной отсылке к iPhone от Apple. Однако, что удивительно, OPPO не только обратила внимание на эти насмешки, но и решила отнестись к ним серьёзно.

Согласно данным приложения Qichacha, компания OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. подала заявку на регистрацию товарного знака «ophone», который классифицируется как научный инструмент на международном уровне. Этот шаг может показаться неожиданным, но он демонстрирует готовность OPPO адаптироваться и даже использовать в свою пользу шутки и мемы, распространённые в сети. В ноябре этого года OPPO официально выпустила новый флагманский смартфон OPPO Reno 13 Pro. Это устройство отличается дизайном CMF и текстурой флагманского уровня, которые действительно напоминают дизайн iPhone. Reno 13 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 8350, операционной системой Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15, и имеет достойные камеры, включая тройную камеру с датчиками на 50 МП, 50 МП и 8 МП.

OPPO также объявила о новых обновлениях для системы ColorOS 15. Одним из самых ожидаемых обновлений является функция передачи в одно касание, представленная на предыдущей пресс-конференции. Эта функция позволит пользователям передавать изображения, живые фотографии, видео и файлы, просто прикоснувшись к мобильному телефону OPPO и iPhone. Эта функция уже доступна на некоторых моделях, таких как серии OPPO Find X8 и OnePlus 13, и будет расширена на другие модели в будущем.