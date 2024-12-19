По сравнению с предыдущим поколением, система задней камеры Nubia Focus 2 была модернизирована с двойной камеры до тройной.

Прошёл почти год с момента дебюта серии Nubia Focus в феврале 2024 года, и теперь фанаты бренда могут радоваться новостям о следующем поколении этой популярной линейки смартфонов. Недавние сообщения зарубежных СМИ позволяют взглянуть на будущее Nubia Focus 2 более детально.

По последним данным, Nubia Focus 2 успешно прошёл несколько сертификаций, включая сертификацию соответствия требованиям Европейского Союза. Устройство получило номер модели «Z2462N» и классифицируется как многорежимный цифровой телефон 5G с сертификционным номером «CCIC492-EU». Благодаря этому заявлению о соответствии требованиям ЕС, можно впервые увидеть реальную фотографию нового смартфона.

Фотография показывает, что Nubia продолжила использовать дизайн круглого модуля задней камеры, который стал характерной чертой предыдущих моделей. Однако внутри произошли значительные изменения. Если в предыдущем поколении была двойная камера, то в Nubia Focus 2 она была модернизирована до тройной системы. Скорее всего, добавлен сверхширокоугольный объектив, что расширяет возможности фотографирования.

Положение светодиодной вспышки также было скорректировано: теперь она расположена в верхнем левом углу внешней части модуля камеры, в отличие от прежнего положения. На правой стороне корпуса находятся кнопки регулировки громкости и кнопка питания, которая, кроме того, выполняет функцию распознавания отпечатков пальцев. Устройство имеет гладкий белый корпус, что делает его очень простым и стильным. Этот дизайн подчёркивает минималистичный подход к внешнему виду смартфона, что может привлечь тех, кто ценит элегантность и лаконичность.

В отличие от предыдущего поколения, которое включало модели Nubia Focus и Nubia Focus Pro, серия Nubia Focus 2, судя по текущим отчётам и сертификационной информации, будет представлена только в двух версиях: Nubia Focus 2 5G и Nubia Focus 2 4G. Это позволит удовлетворить потребности различных потребителей, предоставляя выбор между более современной и быстрой 5G-версией и более доступной 4G-версией.