Подана заявка на регистрацию товарных знаков "Mo Yun Black", "Gold Silk Silver Brocade", "Feitian Qing", "Hao Bai" и «"Haoyi Bai".

В последнее время компания Huawei Technologies Co., Ltd. активно работает над расширением своего портфолио товарных знаков и введением новых технологических решений на рынок. По данным, предоставленным платформой Tianyancha, Huawei недавно подала заявки на регистрацию нескольких новых товарных знаков.

Компания подала заявки на регистрацию товарных знаков "Mo Yun Black", "Gold Silk Silver Brocade", "Feitian Qing", "Hao Bai" и "Haoyi Bai". Эти наименования классифицируются как научные инструменты на международном уровне и находятся в стадии ожидания рассмотрения. Интересно отметить, что вышеупомянутые наименования соответствуют цветовым вариантам смартфона Huawei Mate 70 Pro+. В частности, цветовая гамма «золотая и серебряная парча» (Gold Silk Silver Brocade) сразу после своего дебюта привлекла большое внимание потребителей. Эта уникальная цветовая схема использует технологию микро-нано 3D-шлифовки, которая умело объединяет золотые и парчовые волокна в дизайн. Результатом этого становится уникальная красота, где золотые и серебряные линии переплетаются между потоком света и тени, а текстура остаётся шелковисто-гладкой.

Серия смартфонов Huawei Mate 70 была официально выпущена 26 ноября и включает четыре модели: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Эти устройства оснащены Kunlun Glass второго поколения и Lingxi Communications второго поколения, а также основаны на собственной операционной системе Hongmeng. А одной из особенностей серии Mate 70 является полнофункциональная технология искусственного интеллекта (AI). Эта технология включает программное обеспечение, оборудование и совместную работу в облаке, реализуя девять основных функций AI. Среди них динамические фотографии AI, передача AI «воздух-воздух» и переносимость сообщений AI.