В патенте раскрыт смартфон с изогнутым экраном, в котором используется система, включающая два уплотнительных слоя и специально разработанную независимую часть.

В последние годы флагманские телефоны на базе Android отказываются от использования изогнутых экранов, хотя компания Samsung когда-то была первой в этой области с моделями Galaxy S6 Edge и Galaxy Note Edge. Однако, в последних поколениях своих флагманских устройств, Samsung перешла к дизайну с прямым экраном. Тем не менее, будущие разработки Samsung могут снова вернуть изогнутые экраны в центр внимания.

В июне 2024 года Samsung подала патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), который был обнародован только недавно. Этот патент описывает смартфон с изогнутым экраном, в котором используется инновационная система, включающая два уплотнительных слоя и специально разработанную независимую часть, известную как «блокирующая часть». Эта деталь не только является частью внешнего вида устройства, но и крепится непосредственно к раме через специальные пазы. Это конструктивное решение направлено на предотвращение утечки герметизирующей жидкости, уменьшение повреждений экрана и укрепление общей конструкции устройства.

Пока неясно, будет ли Samsung применять эту технологию в коммерческом оборудовании. Нет никаких новостей о мобильном телефоне Samsung с изогнутым экраном в ближайших планах компании. Например, серия Samsung S25, запланированная к выпуску в январе следующего года, сохранит дизайн, аналогичный предыдущему поколению. Однако, это не единственный патент, связанный с изогнутыми экранами, поданный Samsung в этом году. Компания также подала заявку на патент, описывающий мобильный телефон с изогнутым экраном без физических кнопок. Эти патенты, вероятно, указывают на будущие тенденции развития устройств, хотя на данный момент это всего лишь предположения.

Технология изогнутого экрана имеет несколько значительных преимуществ. Она улучшает внешний вид устройства, делает его более высококачественным и продвинутым, а также помогает скрыть боковые рамки экрана. Однако, есть и несколько существенных недостатков. На изогнутой поверхности могут появляться разные тона под определенными углами обзора, что может быть неудобным для пользователей. Кроме того, использование стилуса на таких экранах может быть проблематичным, а нанесение сторонней защитной плёнки часто бывает сложным. Помимо этого, изогнутые экраны более подвержены повреждениям при падении.