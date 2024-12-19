При этом все эти мобильные телефоны имеют пластиковые средние рамки.

Подходящий к концу 2024 год уже несёт в себе обещания новых технологических достижений в области смартфонов. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о будущих моделях iQOO, которые будут выпущены в следующем году. Новые модели iQOO 2025 года будут отличаться очень высокими характеристиками производительности. Согласно информации от Digital Chat Station, эти устройства будут оснащены мощными чипсетами, такими как Dimensity 9400+, Snapdragon 8 Elite или SM8735. Все эти модели будут дополнены независимыми графическими чипами, что обеспечит плавный игровой процесс независимо от того, является ли телефон флагманским или относится к среднему классу.

Помимо впечатляющей производительности, новые смартфоны iQOO также порадуют пользователей своей ёмкостью аккумуляторов. Он сообщил, что максимальная ёмкость одноэлементных батарей начнется с 7, а двухъячеечных батарей — с 6, причём все они будут выше 6000 мА*ч. Это безусловно хорошая новость для пользователей, которые требуют от своих устройств длительного времени работы без необходимости частой зарядки. Хотя аппаратная конфигурация новых моделей iQOO выглядит многообещающей, есть и некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть. Согласно информации, все эти мобильные телефоны будут иметь пластиковые средние рамки, а качество обработки и текстура, как ожидается, будут средними. Некоторые пользователи сети даже пошутили, что "самая сложная технология для iQOO — это металлический каркас".

Несмотря на некоторые компромиссы в дизайне, новые модели iQOO будут оснащены экранами 1,5K LTPS со сверхзащитой для глаз. Кроме того, сообщается, что в линейке среднего класса будут выпущены три флагманские конфигурации с аккумулятором ёмкостью +7000 мА*ч, прямым экраном 2K LTPS и ультразвуковым 3D-отпечатком пальца. Все эти новые модели планируется выпустить до четвёртого квартала 2025 года.