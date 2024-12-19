Кроме того, раскрыт дизайн смартфонов серии OnePlus Ace 5.

На днях президент OnePlus Mobile China, Ли Цзе, недавно объявил о выпуске серии OnePlus Ace 5, которая включает в себя две модели: OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro. Смартфоны данной серии будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Устройства будут иметь аккумулятор ёмкостью до 6400 мА*ч. Также смартфоны будут оснащены прямой защитой глаз, которая помогает снизить усталость глаз во время длительного использования устройства. Пользователи уже могут зарезервировать смартфон из серии OnePlus Ace 5 до официального релиза 26 декабря.

Кроме того, стали известны цветовые решения как стандартной версии смартфона, так и версии Pro. OnePlus Ace 5 будет продаваться в чёрном, титановом и зелёном цвете. Тогда как вариант Pro получит черный, фиолетовый и белый вариант дизайна. Но при этом отмечено, что данная информация относится к керамической отделке устройств.

Помимо текущих новинок, есть интересные слухи о будущих разработках. Согласно недавним сообщениям, обновлённая версия серии OnePlus Ace 5 (предположительно серия OnePlus Ace 6) может быть оснащена ещё более мощным аккумулятором ёмкостью 7000 мА*ч. Это будет возможным благодаря сотрудничеству с брендом Realme, который также является суббрендом OPPO. Кроме того, ожидается, что дизайн будущих моделей будет более простым и минималистичным, что может понравиться тем, кто ценит элегантность и функциональность.