Также обновление оптимизирует эффект отображения экрана в холодных условиях.

Xiaomi недавно объявила о выпуске новой версии своей операционной системы - HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Это обновление принесло ряд значительных улучшений и новых функций, которые сделают использование устройств Xiaomi ещё более удобным и эффективным. HyperOS 2.0 уже доступна для таких устройств, как Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 13 Pro и Redmi Note 13 Series. Кроме того, обновление также распространяется на другие модели, включая Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi Pad 6S Prо. Для Xiaomi Mi 14 Ultra выпущена официальная версия HyperOS 2 с номером версии OS2.0.13.0.VNACNXM. Это обновление специально оптимизирует эффект отображения экрана в холодных условиях, что решает проблему низкой температуры, которая ранее могла негативно влиять на работу устройства. Xiaomi Mi 14 Pro и его спутниковая версия также прошли квалификацию внутреннего тестирования официальной версии HyperOS 2 с номером версии OS2.0.11.0.VNBCNXM.

Одним из ключевых аспектов обновления является оптимизация игрового процесса и соединений Wi-Fi. HyperOS 2.0 устраняет случайные проблемы с отображением в некоторых играх и повышает стабильность соединений Wi-Fi. Функция фотоальбома также претерпела значительные изменения. В новой версии появилась поддержка скрытия фотографий в специальном разделе. Страница результатов поиска теперь оптимизирована для отображения хода локального анализа фотоальбомов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Была исправлена ошибка, из-за которой чертежи САПР ошибочно вводились в фотоальбомы.

Также HyperOS 2.0 вводит несколько новых функций, которые улучшают связь между устройствами Xiaomi. С помощью Home screen+ 2.0, пользователи могут легко передавать приложения между телефоном и планшетом, а также синхронизировать входящие звонки и музыкальное воспроизведение между устройствами. Обновление также включает в себя интеграцию с Microsoft's Link to Windows, что позволяет использовать такие функции, как Instant Hotspot, потоковое воспроизведение приложений и синхронизация буфера обмена. Новые AI-функции включают анализ в видеороликах для создания кинематографических эффектов глубины на экране блокировки, анимацию статических обоев с помощью AIGC, и улучшенное распознавание звука.