Он также будет использовать пластиковую среднюю рамку и стеклянную заднюю крышку.

В мире смартфонов постоянно появляются новые модели, каждая из которых стремится удивить потребителей своими уникальными характеристиками и функциями. И одним из таких постарается стать REDMI Turbo 4, о котором недавно появились интересные подробности. Ранее многие источники предполагали, что ёмкость аккумулятора REDMI Turbo 4 может превысить 6500 мА*ч или даже приблизиться к 7000 мА*ч. Однако, 18 декабря известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл базовую конфигурацию устройства. Согласно этой информации, REDMI Turbo 4 будет оснащён аккумулятором ёмкостью примерно 6500 мА*ч, что является впечатляющим показателем для смартфона среднего класса.

Новая модель будет оборудована дисплеем 1.5K LTPS, который обеспечит высокое качество изображения и яркость. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. REDMI Turbo 4 также порадует своей основной камерой с разрешением 50 Мп. Помимо этого, устройство получит рейтинг IP68, что означает его водо- и пылезащиту, обеспечивая дополнительную надёжность и долговечность.

С точки зрения дизайна, REDMI Turbo 4 будет использовать пластиковую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель. Устройство также будет обладать короткофокусным датчиком отпечатков пальцев, что добавляет удобства в использовании. При этом REDMI Turbo 4 позиционируется как модель среднего класса, ориентированная на производительность и время автономной работы. Бренд REDMI всегда был известен своей экономической эффективностью, и ожидается, что стартовая цена новой модели будет такой же, как у предшественника REDMI Turbo 3 – 1999 юаней (примерно 28 000 рублей).