Было опубликовано изображение, указывающее о проведении зимней конференции 7 января следующего года.

Недавно в сети появилась информация о глобальном запуске серии OnePlus 13. Согласно последним новостям из неподтверждённых источников, глобальный запуск OnePlus 13 состоится 7 января 2025 года. Конкретное время проведения конференции указано как 10:30 утра по восточному времени, 16:30 по центральноевропейскому времени и 21:00 по индийскому стандартному времени. Эта конференция обозначена как «зимняя конференция», что соответствует предыдущим отчётам и прогнозам. Однако, на данный момент, компания OnePlus не объявила конкретной информации об этом зимнем запуске на своем официальном сайте или в социальных сетях, и не отреагировала на подлинность изображения. В данный момент, достоверность новости по-прежнему вызывает сомнения, а конкретная дата пресс-конференции требует официального подтверждения.

OnePlus 13 оснащён чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition. Одной из ключевых особенностей является комбинация памяти объëмом 24 ГБ + 1 ТБ. Смартфон также впервые в мире оснащён 2K Oriental экраном второго поколения, сертифицированным DisplayMate A++. Экран устройства поддерживает систему обработки изображений Hasselblad Master. OnePlus 13 оборудован мощным аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.