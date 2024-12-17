Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Первый летающий автомобиль Changan может быть представлен 21 декабря 2024 года
Ранее компания Changan заявляла, что планирует выпустить летающие автомобили к 2026 году.

В последнее время Китай стал центром инноваций в автомобильной индустрии, особенно в области летающих автомобилей. Недавние объявления от ведущих китайских автомобильных компаний, таких как Chery и Changan, указывают на то, что эта технология находится на пороге коммерциализации. Во второй половине дня 17 декабря компания Changan Automobile Co., Ltd. опубликовала изображение, которое, судя по всему, предвещает скорый дебют их первого летающего автомобиля. На картинке изображён пропеллер, а внизу указана дата 21 декабря 2024 года, что, вероятно, является датой дебюта летающего автомобиля.

На Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу 2024 года Changan Automobile поделилась своими планами интеллектуального внедрения, включая техническую схему и будущие планы Changan Intelligent Driving. Компания планирует инвестировать более 50 миллиардов юаней в течение ближайших пяти лет в разработку трёхмерных морских, наземных и воздушных транспортных решений, а также роботов-гуманоидов. Летающие автомобили Changan ожидается выпустить к 2026 году.  Не менее впечатляющими являются достижения компании Chery. На Глобальной инновационной конференции Chery 2024, проходившей в Аньхое, Китай, была представлена модель летающего автомобиля под названием Land and Air Vehicle. Этот гибридный летающий автомобиль не имеет рулевого колеса или педалей газа. Автомобиль способен переключаться между режимами автономного полета и наземного вождения, поддерживает вертикальные взлёт и посадку и может достигать высоты до 1000 метров и скорости до 120 км/ч. Время полёта составляет около 40 минут. 

Компания Xpeng также активно работает над летающими автомобилями. Их летающий автомобиль «сухопутный авианосец» Xpeng Huitian успешно совершил испытательный полёт в Луцзяцзуй, главном деловом районе Шанхая, что стало первым полётом летающего автомобиля в Шанхае. Планируемая производственная мощность этого автомобиля составляет 10 000 единиц в год, а цена не превысит 2 миллиона юаней. Ожидается, что «сухопутный авианосец» Xpeng Huitian получит лицензию лётной годности от Управления гражданской авиации Китая в октябре 2025 года, а массовое производство и поставки начнутся в 2026 году.  Эти разработки указывают на то, что летающие автомобили скоро станут реальностью не только в Китае, но и потенциально по всему миру. Компании Chery, Changan и Xpeng ведут активные исследования и инвестиции в эту технологию, что может привести к значительному уменьшению проблем с пробками в городских районах и открытию новых возможностей для транспорта.

#автомобили #электромобили #автомобилестроение #chery #xpeng #changan #летающий автомобиль #летающий электромобиль #chery 2024 #летающий
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
9
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
6
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
7
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
4
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
14
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
+
В 2025 году Россия запустит одно из крупнейших угольных месторождений мира
+
Китайский гиперзвуковой авиалайнер в 3 раза быстрее «Конкорда»
1
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
5
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Каждый четвёртый новый автомобиль Honda оснащён 25-летней технологией
3
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
2
Фанаты GTA 5 считают, что Rockstar намекнула на возвращение Лестера в GTA 6
+
США ограничат поставки Киеву ракет Javelin из-за неудовлетворительных результатов аудита
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
100
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
48
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
6
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
12
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
2
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
2
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2

Сейчас обсуждают

beastly77
23:10
свидетели Лизы Су как вы достали, ни одного поста с конкретикой, только дизлайки людям, что хотя бы немного понимают
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Алексей Молчанов
23:06
Начал работать закон Мора. Уменьшение техпроцесса в два раз увеличивает скорость деградации чипа в четыре раза.))
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Застенчивая Катя
23:06
просто ты алкаш на горилку тригернулся
Депутат ЛДПР предлагает ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь
Cowboy Huggies
23:04
Интель обещает выпустить Bartlett Lake-S под 1700 сокет, там будет где разгуляться:
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
32Влад32
23:01
Ты подтвердил звание идиота - поздравляю!
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
32Влад32
22:59
А что там с "Южмашем"? Уже никогда не воскреснет?
Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
beastly77
22:58
Может должен был или подсиживал его кто, версий масса. Ждём официальных результатов работы СК
В Москве в результате теракта убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Александр Сечков
22:56
Опять статья мутная, одни домыслы и ничего конкретного. Можно было короче написать: Интел - говно, Амд-топ. Тут уже другого не увидеть.
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Майкопское Честное
22:48
Верно. 100% признак идиота – любовь к плюсикам и "двойным подбородкам". У тебя подгорело.
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
32Влад32
22:48
У меня тоже такие знакомые есть ))
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем