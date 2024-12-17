Ранее компания Changan заявляла, что планирует выпустить летающие автомобили к 2026 году.

В последнее время Китай стал центром инноваций в автомобильной индустрии, особенно в области летающих автомобилей. Недавние объявления от ведущих китайских автомобильных компаний, таких как Chery и Changan, указывают на то, что эта технология находится на пороге коммерциализации. Во второй половине дня 17 декабря компания Changan Automobile Co., Ltd. опубликовала изображение, которое, судя по всему, предвещает скорый дебют их первого летающего автомобиля. На картинке изображён пропеллер, а внизу указана дата 21 декабря 2024 года, что, вероятно, является датой дебюта летающего автомобиля.

На Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу 2024 года Changan Automobile поделилась своими планами интеллектуального внедрения, включая техническую схему и будущие планы Changan Intelligent Driving. Компания планирует инвестировать более 50 миллиардов юаней в течение ближайших пяти лет в разработку трёхмерных морских, наземных и воздушных транспортных решений, а также роботов-гуманоидов. Летающие автомобили Changan ожидается выпустить к 2026 году. Не менее впечатляющими являются достижения компании Chery. На Глобальной инновационной конференции Chery 2024, проходившей в Аньхое, Китай, была представлена модель летающего автомобиля под названием Land and Air Vehicle. Этот гибридный летающий автомобиль не имеет рулевого колеса или педалей газа. Автомобиль способен переключаться между режимами автономного полета и наземного вождения, поддерживает вертикальные взлёт и посадку и может достигать высоты до 1000 метров и скорости до 120 км/ч. Время полёта составляет около 40 минут.

Компания Xpeng также активно работает над летающими автомобилями. Их летающий автомобиль «сухопутный авианосец» Xpeng Huitian успешно совершил испытательный полёт в Луцзяцзуй, главном деловом районе Шанхая, что стало первым полётом летающего автомобиля в Шанхае. Планируемая производственная мощность этого автомобиля составляет 10 000 единиц в год, а цена не превысит 2 миллиона юаней. Ожидается, что «сухопутный авианосец» Xpeng Huitian получит лицензию лётной годности от Управления гражданской авиации Китая в октябре 2025 года, а массовое производство и поставки начнутся в 2026 году. Эти разработки указывают на то, что летающие автомобили скоро станут реальностью не только в Китае, но и потенциально по всему миру. Компании Chery, Changan и Xpeng ведут активные исследования и инвестиции в эту технологию, что может привести к значительному уменьшению проблем с пробками в городских районах и открытию новых возможностей для транспорта.