Он получит быструю зарядку постоянного тока 100 Вт + кремниевую батарею Abdominal Glacier ёмкостью 6100 мАч.

17 декабря инсайдер Digital Chat Station раскрыл довольно-таки интересные детали о новом флагманском смартфоне OnePlus Ace 5 Pro. Данный смартфон будет оснащён кремниевой батареей Abdominal Glacier ёмкостью 6100 мА*ч. Эта батарея не только обеспечивает высокую ёмкость, но и совместима с байпасным источником питания. Технология Glacier, вероятно, нашла решение многих проблем, связанных с байпасным источником питания, таких как нестабильное напряжение внешнего источника питания, необходимость специальных соединительных кабелей и риск повреждения аккумулятора при неправильной эксплуатации.

Байпасный источник питания — это технология, которая позволяет внешнему источнику питания напрямую питать и заряжать устройство, обходя привычный аккумулятор. Этот принцип, хотя и звучит сложно, на самом деле достаточно прост. Раньше эту технологию можно было увидеть в некоторых нишевых игровых телефонах, но теперь OnePlus вывела её на массовый рынок. Главное преимущество байпасного источника питания заключается в решении старых проблем, связанных с батареями. Он помогает избежать короткого срока службы батареи, медленной зарядки и недостаточной ёмкости. Пользователи могут поддерживать свои устройства полностью заряженными во время длительного использования, особенно когда зарядка невозможна. Это уменьшает необходимость частого подключения и отключения зарядных устройств, повышая удобство использования.

OnePlus Ace 5 Pro также поддерживает быструю зарядку постоянного тока 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи. Это сочетание высокопроизводительного аккумулятора и быстрой зарядки делает смартфон идеальным выбором для тех, кто требует максимальной автономности и производительности от своего устройства. Таким образом, OnePlus Ace 5 Pro готовится стать одним из самых инновационных смартфонов 2025 года, благодаря его байпасному источнику питания и высокопроизводительным аккумуляторам Glacier. Ожидается, что смартфон будет выпущен уже на следующей неделе, и это событие точно будет одним из самых значительных в мире мобильных технологий в преддверии 2025 года.