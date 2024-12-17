Однако некоторые из этих моделей оснащены перископическими телеобъективами и беспроводной зарядкой, но ëмкость аккумулятора снижена.

В последние годы мобильный рынок пополнялся смартфонами с большими экранами, но согласно последним сообщениям от известного инсайдера Digital Chat Station, 2025 год обещает стать годом возрождения компактных смартфонов. В конце 2024 года на рынке появились первые признаки возрождения компактных смартфонов. Например, Vivo, OPPO и Xiaomi уже выпустили или готовятся выпустить ряд относительно небольших по размеру флагманов. Тот же vivo X200 Pro mini, выпущенный в октябре 2024 года, отличается 6.3-дюймовым экраном и мощным процессором MediaTek Dimensity 9400. Этот смартфон также имеет одну из самых больших ёмкостей аккумулятора среди компактных моделей, достигая 5700 мА*ч.

По словам инсайдера, новые компактные смартфоны, оснащённые чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Elite и серии MediaTek Dimensity 9, будут оснащены аккумуляторами большой ёмкости. Примерная ёмкость таких аккумуляторов составит около 6000 мА*ч. Однако некоторые из этих моделей будут оснащены перископическими телеобъективами и беспроводной зарядкой, поэтому ёмкость аккумулятора будет немного снижена.

Во втором квартале 2025 года ожидается выпуск нескольких новых моделей от OPPO, OnePlus и Realme, все из которых будут иметь 6.3-дюймовые экраны и использовать общие производственные линии по производству экранов. Vivo также планирует выпустить телефон среднего класса с небольшим экраном, оснащённый флагманской платформой Dimensity 9 и 50-мегапиксельной основной камерой с телеобъективом. Но не только китайские производители участвуют в этом тренде. Apple также планирует выпустить новый iPhone SE весной 2025 года, который будет оснащён 6.1-дюймовой OLED-панелью и дизайном, напоминающим iPhone 14.