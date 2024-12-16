Сообщается, что данный смартфон будет стоить около 3000 юаней, что примерно 42 000 рублей.

Во второй половине 2024 года компания Xiaomi продолжила удивлять своих фанатов новыми и инновационными смартфонами. Среди них особое внимание привлекли серии Mi 15 и REDMI K80. А теперь стали известны детали о будущей модели Xiaomi Civi 5 Pro. 16 декабря инсайдер раскрыл некоторые параметры будущей модели Xiaomi Civi 5 Pro, которая обещает стать ещё одним значительным шагом вперёд в линейке Xiaomi.

Xiaomi Civi 5 Pro станет первым смартфоном, оснащённым Snapdragon 8s Extreme Edition (модель Qualcomm SM8735). Он будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю крышку, что соответствует позиционированию моделей Xiaomi с точки зрения текстуры. Модуль объектива расположен в верхнем левом углу и имеет круглую форму, оснащённую портретным телеобъективом. Передняя часть телефона оснащена бионической двойной основной камерой, в основном использующей процессор изображений Leica.

Помимо мощной камеры и производительного процессора, Xiaomi Civi 5 Pro также будет оснащён ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев под экраном, что стало стандартной функцией даже в серии REDMI K. Согласно инсайдеру, новый смартфон будет стоить примерно 3000 юаней (около 42 000 рублей).