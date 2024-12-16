Всего будет 5 конфигураций, а максимальный объëм ОЗУ составит только 16Гб.

В последние дни появились интересные детали о будущих моделях серии OnePlus Ace 5. По новой информации от инсайдера Digital Chat Station, серия OnePlus Ace 5 будет предложена в нескольких вариантах хранилища и оперативной памяти. Пользователям будут доступны следующие конфигурации: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и топ-версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. К сожалению, ранее ожидаемая версия с 24 ГБ оперативной памяти на этот раз не появится. Пояснений с чем это связано не было.

Также говорится о том, что OnePlus продолжает уделять особое внимание дизайну и качеству сборки своих устройств. Особенно стоит отметить керамическую версию OnePlus Ace 5 Pro, которая окажется намного легче, чем ожидалось. Металлические рамки и ультратонкие края экрана обеспечивают не только прочность, но и элегантный внешний вид. Ранее, были названы главные различия между стандартной моделью OnePlus Ace 5 и её продвинутой версией Ace 5 Pro. Они заключаются в процессорах, аккумуляторах и мощностью зарядок. OnePlus Ace 5 оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6415 мА*ч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. В свою очередь, OnePlus Ace 5 Pro обновлён до Snapdragon 8 Extreme Edition, имеет аккумулятор ёмкостью 6100 мА*ч и поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. В остальных аспектах, таких как экран, дизайн и камеры, обе модели идентичны.