Его система камер будет обладать инструментами Google для фотографии, такими как Night Sight и Magic Eraser.

В мире, где технологические гиганты ежегодно выпускают десятки новых смартфонов, Google готовит к выходу Pixel 9a – устройство, которое обещает стать интересным предложением в среднеценовом сегменте. Ожидаемый релиз в середине марта 2025 года породил волну слухов и утечек, позволивших составить достаточно полную картину ожидаемых характеристик.

Основой Pixel 9a станет чипсет Google Tensor G4 – тот же, что и в флагманской серии Pixel 9. Это 8-ядерный процессор, разработанный самой Google, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, обещает справляться с любыми задачами, от повседневного использования до требовательных игр. Внутреннее хранилище предлагается в двух вариантах: 128 ГБ и 256 ГБ, оба – с быстрым стандартом UFS 3.1.

Одним из главных козырей Pixel 9a станет его 6,285-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080x2424 пикселей. Высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность прокрутки и анимации, а частота дискретизации касания 240 Гц – быструю и точную реакцию на прикосновения. Пиковая яркость 2700 нит (1800 нит в HDR) гарантирует отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Защиту дисплея обеспечивает Gorilla Glass 3, хоть и не самая новая версия, но все же обеспечивает достаточный уровень защиты от царапин.

Система камер традиционно сильная сторона смартфонов Pixel и 9a не исключение. Задняя камера получила 48-мегапиксельный основной датчик (f/1.7) и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Конечно, без фирменных вычислительных технологий Google, таких как Night Sight (для хороших снимков в условиях низкой освещённости) и Magic Eraser (для удаления нежелательных объектов на фотографиях), не обошлось. Фронтальная камера, оснащённая 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX712, обещает качественные селфи и видеозвонки.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мА*ч – серьёзное преимущество Pixel 9a. Это существенный скачок по сравнению с предшественником, сулящий продолжительное время работы от одного заряда. Поддерживается как проводная зарядка мощностью 23 Вт, так и беспроводная – 7,5 Вт.