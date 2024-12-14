Теперь три задние камеры расположены горизонтально.

Недавно появившиеся утечки и рекламные визуализации позволяют заглянуть в будущее серии iPhone 17 от Apple, и здесь есть несколько интересных изменений и улучшений, которые стоит отметить. Одним из самых значительных изменений в серии iPhone 17 станет новый дизайн корпуса, особенно заметный в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По данным из различных источников, эти модели откажутся от титанового корпуса, который использовался в предыдущих моделях, в пользу алюминиевого сплава. Корпус будет представлять собой комбинацию материалов: верхняя часть будет изготовлена из алюминия, а нижняя часть по-прежнему будет использовать стекло для поддержки беспроводной зарядки. Это изменение не только влияет на внешний вид, но и может повлиять на прочность и вес устройства.

Задняя система камер iPhone 17 Pro также претерпит значительные изменения. Визуализации показывают, что три задние камеры будут расположены горизонтально. Такой дизайн напоминает некоторые модели от Meizu, Samsung и Google Pixel. Модели Pro могут быть оснащены системой из трёх объективов по 48 Мп (основной, телефото и сверхширокоугольный), а также 24-мегапиксельной селфи-камерой. Также все модели поддерживают все стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi седьмого поколения со скоростью до 46 Гбит/с. Предполагается, что Apple исключит модель iPhone 17 Plus из своей линейки и вместо этого предложит четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую модификацию под названием iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim).