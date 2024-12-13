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СтарыйДед
Смартфон Realme 14x с аккумулятором на 6000 мАч и зарядкой на 45 Вт будет представлен 18 декабря
Realme 14x достигнет уровня защиты IP69 и будет поддерживать 5G.

Компания Realme официально подтвердила, что 18 декабря состоится выпуск нового бюджетного смартфона - Realme 14x. В преддверии этого события, 13 декабря, были раскрыты некоторые ключевые характеристики нового устройства, которые сделают его привлекательным выбором для тех, кто ищет сочетание мощности и доступной цены. Одним из главных достоинств Realme 14x является его мощная батарея ёмкостью 6000 мА*ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 45 Вт. Согласно предоставленной информации, телефон можно зарядить до 50% за всего 38 минут, а до 100% - за 93 минуты. Realme 14x станет смартфоном, получившим сертификацию IP69. Устройство будет доступно в трёх цветах: кристально-чëрный, золотисто-светлый и рубиново-красный.

Если опираться на имеющиеся слухи, то можно сказать, что смартфон может быть оснащён 6,67-дюймовым ЖК-экраном HD+ с частотой обновления 120 Гц. Вероятнее всего, он будет предложен в трёх вариантах оперативной и внутренней памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Скорее всего, будет работать на базе Mediatek Dimensity 6300. Система камер будет включать в себя 50-Мп основной сенсор и дополнительный AI-датчик на задней панели, а также 8-Мп фронтальную камеру. Кроме того, Realme 14x будет поддерживать подключение 5G.

#смартфоны #смартфон #смартфон 2024 #realme #смартфон 2025 #realme 14 #realme 14x
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