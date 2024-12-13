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СтарыйДед
Microsoft подала патент на интеграцию датчика отпечатков пальца в кнопку питания
Если устройство потеряно или украдено, кнопка питания с возможностью снятия отпечатков пальцев предотвратит несанкционированный доступ к устройству.

В последнее время Microsoft работает над инновационной технологией, которая интегрирует сканер отпечатков пальцев в кнопку питания устройств. Эта запатентованная технология, описанная в статье «Ключ питания и считыватель отпечатков пальцев», открывает новые возможности для повышения безопасности и удобства использования устройств.

Технология основана на активации датчика отпечатков пальцев каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку питания на устройстве. Встроенный в кнопку сканер отпечатков пальцев включается, и на кнопке питания загорается световой индикатор, сигнализирующий о готовности сканера к использованию. Во время активации сканера отпечатков пальцев, обычная функция кнопки питания, которая может перевести устройство в спящий режим или разбудить его, временно отключается. Это означает, что кнопка питания не может выполнять свою обычную функцию до завершения процесса аутентификации.

Процесс проверки личности с помощью этой технологии достаточно прост. Пользователь прикладывает палец к считывателю, который сканирует отпечаток пальца. Устройство затем использует это сканирование для сравнения с хранящимся на устройстве отпечатком пальца. Если отпечатки совпадают, пользователь аутентифицируется и получает доступ к устройству. После успешной аутентификации индикатор на кнопке питания погаснет, и обычная функция кнопки питания в режиме ожидания снова включается. Этот метод гарантирует, что сканер отпечатков пальцев активируется только при необходимости, обеспечивая визуальную обратную связь для пользователя и гарантируя работу кнопки питания после аутентификации.

Эта технология значительно повышает безопасность устройств, особенно ноутбуков. Если устройство потеряно или украдено, кнопка питания с возможностью снятия отпечатков пальцев предотвратит несанкционированный доступ к устройству. Вероятно, скоро эта технология будет доступна на ноутбуках Microsoft Surface, что сделает их ещё более безопасными и удобными в использовании. Для правильной работы сканера отпечатков пальцев, интегрированного в кнопку питания, важно убедиться, что все необходимые драйверы установлены и биометрическая служба активирована. Если имеются проблемы, можно проверить и переустановить драйверы через Диспетчер устройств, а также убедиться, что руки пользователя чистые и сухие, поскольку это может повлиять на качество сканирования.

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Nvidia&Intel Hater
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да .вот ты то и проваливай.видео есть и фейки есть.все мы знаем что вы спецы по фейкам -берем для таа другой уровень длсс и вуаля.какой позор огрызок 3050 идет в игре с лучами так же как 6600 в тех же...
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Backardi
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