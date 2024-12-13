При этом RTX 5080, принесëт прирост производительности от 30% до 40%.

В январе 2025 года на выставке CES ожидается один из самых значительных анонсов в мире компьютерной графики – дебют видеокарт серии NVIDIA RTX 50. До официального запуска осталось меньше месяца, конкретные данные о производительности этих новинок всё еще точно неизвестны. Однако, основываясь на доступной информации и утечках, можно сделать несколько интересных выводов.

Бразильский представитель Inno3D подтвердил, что первые модели серии RTX 50, включая RTX 5090, RTX 5090D (специально для китайского рынка) и RTX 5080, будут представлены на CES 2025. Ожидается, что эти видеокарты будут доступны партнерам уже в начале 2025 года, с официальной презентацией Founders Edition версий на выставке. В первом квартале 2025 года NVIDIA планирует выпустить несколько моделей видеокарт серии RTX 50, включая RTX 5090, RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Позже, вероятно к апрелю 2025 года, будут выпущены более бюджетные модели RTX 5060 Ti и RTX 5060. Одним из ключевых аспектов серии RTX 50 станет переход на 3-нм техпроцесс TSMC, что позволит увеличить плотность транзисторов примерно на 70% по сравнению с 5-нм техпроцессом, используемым в серии RTX 40. Это улучшение приведет к повышению энергоэффективности и снижению тепловыделения, несмотря на рост производительности.

Однако информатор под ником OneRaichu поделился интересными новостями. Он заявил, что топовые модели, такие как RTX 5090, могут показать увеличение производительности на 60-70% по сравнению с RTX 4090. Это будет достигнуто благодаря переработанной микроархитектуре, улучшенным RT-ядрам для трассировки лучей и новым AI-ускорителям. Модели среднего сегмента, RTX 5080, ожидается, что они будут на 30-40% быстрее своих предшественников. А продукты среднего уровня, такие как RTX 5070 и RTX 5060, могут показать увеличение производительности на 20-30%. При этом модели, такие как RTX 5090 и RTX 5080, вероятно, останутся достаточно энергоëмкими, с потреблением на уровне 450–600 Вт, но с меньшим нагревом благодаря новым технологиям охлаждения.