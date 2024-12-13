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СтарыйДед
Apple в следующем году станет использовать чипы беспроводных связей собственной разработки
Их производство начнется уже в следующем году и получит кодовое название Proxima.

Компания Apple продолжает укреплять свой контроль над своими технологическими компонентами, и последним значительным шагом в этом направлении стала инициатива по разработке и производству собственных чипов беспроводных связей для Bluetooth и Wi-Fi. По данным агентства Bloomberg, Apple планирует запустить производство этих чипов, известных под кодовым названием Proxima, уже в 2025 году.

Эти новые чипы Proxima будут заменять некоторые беспроводные чипы, которые в настоящее время поставляет Broadcom. Это решение ознаменует дальнейшую независимость Apple в области беспроводных технологий и позволит компании иметь более тесную интеграцию с другими своими компонентами, а также повысить энергоэффективность своих устройств. Чипы Proxima разрабатывались несколько лет и, как ожидается, будут производиться долгосрочным партнёром Apple, компанией TSMC. Этот шаг не зависит от предыдущего плана Apple по замене беспроводных модемов Qualcomm, но в будущем эти технологии будут работать вместе для создания комплексного беспроводного решения для устройств Apple.

Самостоятельно разработанный план беспроводных чипов Apple окажет значительное влияние на Broadcom, который является крупнейшим поставщиком чипов Wi-Fi и Bluetooth для Apple. В 2022 и 2023 финансовых годах Broadcom получал около 20% своего операционного дохода от Apple. После объявления о планах Apple по разработке собственных беспроводных чипов, цена акций Broadcom упала более чем на 3,9%, хотя позже падение сократилось менее чем 2%. Но несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются чипы собственной разработки Apple, позиция Broadcom на рынке беспроводных чипов по-прежнему прочна и имеет большой потенциал роста в будущем. Однако, для Apple, переход на собственные беспроводные чипы означает ещё один шаг к полному контролю над своей технологической экосистемой, что может привести к повышению качества и энергоэффективности их устройств.

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