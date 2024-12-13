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СтарыйДед
Google выпускает новую версию операционной системы Android XR для устройств виртуальной реальности
Android XR — это операционная система нового поколения, совместно разработанная Google и Samsung.

Технологический гигант Google недавно сделал значительное объявление о сотрудничестве с Samsung в разработке новой операционной системы, специально созданной для устройств с креплением на голове и умных очков – Android XR. Эта инновационная операционная система направлена на расширение возможностей пользователей в области виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), обеспечивая более естественное и интуитивно понятное взаимодействие с виртуальным миром.

Android XR является результатом многолетних инвестиций Google и Samsung в искусственный интеллект (AI), AR и VR. Эта операционная система разработана с целью предоставить пользователям более естественный и интуитивно понятный опыт работы с компьютером, что станет новым поворотным моментом в технологии расширенной реальности (XR). Президент экосистемы Google Android, Самир Самат, подчеркнул, что Android XR будет использовать несколько методов взаимодействия, таких как голос, управление движением и отслеживание глаз, что сделает взаимодействие с виртуальным миром более удобным. Это не первый раз, когда Google и Samsung сотрудничают в области AR и VR. Ранее Google выпустила гарнитуру Daydream, а Samsung – такие продукты, как Gear VR и Odyssey. Однако, несмотря на предыдущие попытки, им не удалось произвести значительный фурор на рынке. Но текущее сотрудничество отличается добавлением программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ) Gemini от Google. 

Первое устройство с креплением на голову на базе операционной системы Android XR имеет кодовое название Project Moohan, что означает «бесконечный», и производится компанией Samsung. Это устройство сочетает в себе лучшее от конкурентов, таких как Apple Vision Pro и Meta Quest 3, и имеет возможность переключения между режимами VR и AR. Устройство оснащено внешним аккумулятором, что обеспечивает более длительную автономную работу. По сравнению с Vision Pro, устройство Samsung легче, удобнее и имеет более широкое поле зрения, позволяя пользователям видеть больше контента одновременно. По данным Google, проект Moohan будет официально запущен в следующем году. Кроме того, другие производители устройств также будут использовать операционную систему Android XR для создания своих собственных устройств с креплением на голову. Google верит, что благодаря поддержке Gemini AI головные устройства отображения достигнут прорывного прогресса и принесут пользователям новые впечатления. Сотрудничество с такими компаниями, как Qualcomm, Sony и Lynx, также будет способствовать развитию разнообразных Android XR-устройств, которые будут отвечать потребностям как потребителей, так и предприятий.

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Google представила новую ОС Android XR для гарнитур смешанной реальности и умных очков
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