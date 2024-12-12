Благодаря данной технологии удалось снизить самую низкую в отрасли рабочую температуру в играх ещë на 2 градуса.

Компания OPPO продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям и технологическому прогрессу, особенно в области мобильных игр. На сегодняшней игровой конференции OnePlus, директор по продуктам OPPO Лю Цзоху объявил, что игровой процесс станет стратегическим направлением деятельности компании, и OPPO будет стремиться создать первый в отрасли игровой опыт. OPPO обладает мощной системой исследований и разработок мирового уровня, которая включает 6 исследовательских институтов по всему миру и 6 центров исследований и разработок. Эти центры занимаются изучением передовых технологий и их коммерциализацией. Компания имеет более 100 000 патентов на изобретения в различных областях, что позволяет ей предоставлять отрасли и пользователям множество первых в своём роде функций.

OPPO рассматривает игровой процесс как ключевое направление высокопроизводительных технологий. Для достижения этой цели, компания образовала совместные лаборатории с 15 ведущими университетами страны. Более 1000 технических специалистов по всему миру постоянно работают над разработкой и улучшением игрового опыта. Основная логика создания ровных игровых технологий, эксклюзивных для OPPO, направлена на то, чтобы каждый мог наслаждаться игрой без ограничений.

Главным достижением в этом направлении стала разработка технологии «Fengchi Game Core», которая минимизирует ненужное энергопотребление и обеспечивает точный баланс между производительностью чипа и требованиями к производительности игры. Эта технология не только решает проблемы зависаний и перегрева, но и значительно улучшает энергоэффективность и качество изображения в игре. В реальных игровых сценариях «Fengchi Game Core» может обеспечить снижение энергопотребления на один кадр, что решает предыдущие проблемы и обеспечивает лучший в отрасли длительный и бесперебойный игровой опыт.

Представление «Fengchi Game Core» знаменует собой переход мобильных игровых технологий в новую эру «чипового уровня» 3.0. Как отметил Тан Хао, глава OPPO Game Center, это будущее игр для Android. При этом новая серия продуктов OnePlus Ace 5 будет первой, в которой будет использована технология «Fengchi Game Core». Она уже показала впечатляющие результаты в тестах производительности. OnePlus Ace 5 Pro снизил самую низкую в отрасли рабочую температуру в играх ещё на 2 градуса, добившись улучшения качества игрового процесса между поколениями. Также и энергопотребление было снижено примерно на 4,8%. Эта серия также будет поддерживать технологию Genshin Impact с 120 кадрами и суперкадром собственного уровня 1080p, что ещё больше подчеркивает её беспрецедентную производительность.