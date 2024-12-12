Также имеются слухи, что серия откажется от титановых и стальных рамок в пользу алюминиевых.

Согласно последним утечкам и инсайдерской информации, серия iPhone 17 Pro, которую Apple планирует представить в сентябре 2025 года, может претерпеть некоторые значительные изменения в дизайне. Эти изменения могут стать самыми радикальными за последние несколько лет. Одним из ключевых изменений станет переход от титановых и стальных рамок к алюминиевым. Источники, включая The Information, сообщают, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут оснащены металлическими алюминиевыми рамками, что станет отступлением от недавних экспериментов с титаном и медицинской сталью. Возвращение к алюминиевым рамкам после использования титана и медицинской стали может показаться странным шагом, особенно учитывая, что титан известен своей лёгкостью и прочностью. Однако, как отмечают инсайдеры, это изменение может быть обусловлено различными факторами, включая экологические соображения или экономические причины.

Задняя панель новых моделей будет сочетать алюминий и стекло. Верхняя часть задней панели, где расположен блок камер, будет изготовлена из алюминия, в то время как нижняя половина останется стеклянной для поддержки беспроводной зарядки. Это сочетание материалов позволит сохранить функциональность и эстетику устройства. Ещё одним значительным изменением станет дизайн блока камер. Вместо традиционного 3D-стекла, блок камер в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет выполнен в виде прямоугольного алюминиевого выступа, что напоминает дизайн камер в некоторых моделях Google Pixel. Это изменение может быть воспринято как отсылка к более ранним моделям iPhone, таким как iPhone 2G. Новые флагманские модели сохранят плоские боковые грани, которые были введены в iPhone 12 Pro, но общий дизайн будет заметно отличаться от предыдущих моделей. Уменьшенный "динамический остров" (Dynamic Island) и другие косметические изменения также могут быть частью обновления.

Пользователи уже начали обсуждать эти изменения, и реакция разнообразна. Некоторые выражают недовольство переходом от титана к алюминию, считая это шагом назад, в то время как другие видят в этом потенциальные преимущества, такие как снижение веса устройства или улучшение экологической совместимости.