Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Внешний вид iPhone 17 показывает модуль камер в виде полосы с тремя линзами, похожий на Google Pixel
Также имеются слухи, что серия откажется от титановых и стальных рамок в пользу алюминиевых.

Согласно последним утечкам и инсайдерской информации, серия iPhone 17 Pro, которую Apple планирует представить в сентябре 2025 года, может претерпеть некоторые значительные изменения в дизайне. Эти изменения могут стать самыми радикальными за последние несколько лет. Одним из ключевых изменений станет переход от титановых и стальных рамок к алюминиевым. Источники, включая The Information, сообщают, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут оснащены металлическими алюминиевыми рамками, что станет отступлением от недавних экспериментов с титаном и медицинской сталью. Возвращение к алюминиевым рамкам после использования титана и медицинской стали может показаться странным шагом, особенно учитывая, что титан известен своей лёгкостью и прочностью. Однако, как отмечают инсайдеры, это изменение может быть обусловлено различными факторами, включая экологические соображения или экономические причины.

Задняя панель новых моделей будет сочетать алюминий и стекло. Верхняя часть задней панели, где расположен блок камер, будет изготовлена из алюминия, в то время как нижняя половина останется стеклянной для поддержки беспроводной зарядки. Это сочетание материалов позволит сохранить функциональность и эстетику устройства. Ещё одним значительным изменением станет дизайн блока камер. Вместо традиционного 3D-стекла, блок камер в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет выполнен в виде прямоугольного алюминиевого выступа, что напоминает дизайн камер в некоторых моделях Google Pixel. Это изменение может быть воспринято как отсылка к более ранним моделям iPhone, таким как iPhone 2G. Новые флагманские модели сохранят плоские боковые грани, которые были введены в iPhone 12 Pro, но общий дизайн будет заметно отличаться от предыдущих моделей. Уменьшенный "динамический остров" (Dynamic Island) и другие косметические изменения также могут быть частью обновления. 

Пользователи уже начали обсуждать эти изменения, и реакция разнообразна. Некоторые выражают недовольство переходом от титана к алюминию, считая это шагом назад, в то время как другие видят в этом потенциальные преимущества, такие как снижение веса устройства или улучшение экологической совместимости.

#смартфоны #apple #смартфон #смартфон 2024 #смартфон 2025 #apple iphone #iphone 17 #смартфоны 2025 #iphone 17 pro #apple iphone 17
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
9
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
6
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
16
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
1
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
18
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
9
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
3
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
Китай начал антимонопольное расследование против Nvidia
+
Китайский автопроизводитель BYD начнёт производить машины в Европе в конце 2025 года
+
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
15
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
8
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
74
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
26
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
3
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
8
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
14:48
На правах МОЩНЫХ хохлят )
В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой, но без компромиссов
Gensek_Vova
14:44
Зимой на 40%, да это практически для любого элехтрамабиля. ) Но китайсы знают как принизить конкурента, хитрожопые узкоглазы! На радио (кв диапазоне, у них сильно развит), в связи с потеплением с РФ,...
Китайская сертификация показала, что запас хода Tesla Cybertruck зимой может падать на 40%
Застенчивая Катя
14:35
швайнехунд, ты каждый день только ртом и отвечаешь. Освободил Крым, уничтожил Крымский мост, победил РФ на поле боя и всё это ты сделал не вставая с дивана и не приходя в сознание.
Минобороны РФ обещает ответить на ракетный удар по Таганрогу
Gensek_Vova
14:33
Рассмотреть дерьмо, в корыте )
Стали известны масштабы нанесённого ВСУ ущерба Курской области
Алексей Кузнецов
14:31
Еще бы в наземной технике прогресс пошёл. Дальнобойные Коалиции ну очень нужны, а новая парадная форма нет.
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
Gensek_Vova
14:31
Образцовое разграбление хохлосвиньями!
Стали известны масштабы нанесённого ВСУ ущерба Курской области
Vorvort
14:28
2014 год, страшный сон гендира Интел: в ПК процессор AMD и видеокарта Интел. 2024 год... 😁
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Roditch
14:24
Если этот способ связан с фирмами однодневками, то ничего не получится. Таких фирм можно завести по одной на каждый платёж.
Венгрия нашла способ совершать платежи за российский газ в обход санкций США
Застенчивая Катя
14:24
да ты ж мой маленький лупоглазенький непризнанный гений, увидел ))) я надеюсь ты время по часам определять умеешь?
Casio анонсирует часы Pro Trek с огнестойким ремешком и чёрной отделкой
Gensek_Vova
14:23
Встетишь Джавдета, не трогай его, он мой!
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем