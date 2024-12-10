Данная серия будет использовать привычную белую панель Meizu и небольшой прямой экран.

После того, как в текущем году многие ведущие производители мобильных телефонов представили свои флагманские модели, оснащённые мощными процессорами, такими как Snapdragon 8 Extreme Edition или Dimensity 9400, компания Meizu, ранее объявившая о прекращении выпуска традиционных смартфонов, готовится к новому шагу.

Некоторые блогеры и инсайдеры сообщают, что Meizu может выпустить новый флагманский смартфон под названием Meizu 22 уже в следующем году. Это новое устройство, по слухам, будет обладать чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition. Meizu 22, как ожидается, будет использовать знаменитую белую панель Meizu и будет доступен в различных версиях с прямыми экранами разного размера. Одним из ключевых аспектов нового устройства станет использование китайских OLED-экранов вместо традиционных OLED-экранов от Samsung. Разрешение экрана стандартной версии Meizu 22 может составлять 1,5K, а PRO-версия достигнет разрешения 2K.

Также ожидается, что после интеграции All In AI, новый телефон будет оснащён новейшими кнопками AI, которые могут удивить пользователей своими возможностями в области искусственного интеллекта. Кроме того, инженерная команда Meizu тестирует батареи высокой плотности для Meizu 22, что может привести к появлению аккумуляторов ёмкостью около 6000 мА*ч, что заметно больше, чем у предыдущего поколения.