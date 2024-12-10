Максимум может появиться REDMI K90 с 6,5-дюймовым экраном.

В последнее время в индустрии смартфонов наблюдается возросший интерес к устройствам с меньшими экранами, что противостоит тенденции увеличения размеров дисплеев в современных смартфонах. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала возможность выпуска модели с маленьким экраном в серии REDMI K90.

10 декабря известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал статью, в которой указал, что REDMI не планирует выпускать смартфоны с маленькими экранами в краткосрочной перспективе. Согласно этой информации, все новые мобильные телефоны REDMI, запланированные до второго и третьего кварталов следующего года, будут оснащены обычными большими экранами.

Хотя не исключается возможность появления моделей с относительно небольшими экранами в будущем, их размер, вероятно, будет находиться в диапазоне от 6,5 до 6,6 дюймов, а не 6,3 дюйма, как это наблюдается у некоторых других брендов.

Исходя из сроков выпуска предыдущих серий REDMI K70 и K80, можно предположить, что серия REDMI K90 будет выпущена во второй половине 2025 года, а последняя модель, K90 Extreme Edition, может появиться в середине 2026 года.

В октябре 2024 года компания Vivo стала одним из первых производителей, выпустивших флагманское устройство с маленьким экраном – vivo X200 Pro mini с диагональю 6,3 дюйма. За этим последовали аналогичные шаги других брендов. Oppo также представила относительно небольшой Oppo Find X8, а Xiaomi выпустила итерацию модели Xiaomi 15 с экраном размером 6,36 дюйма. В стадии подготовки находятся несколько моделей с маленькими экранами. Модели OnePlus 13 mini и Realme с маленькими экранами, каждая с размером 6,3 дюйма, предполагаются во втором квартале 2025 года. Это указывает на то, что рынок смартфонов постепенно принимает обратный курс, предлагая потребителям более компактные варианты.