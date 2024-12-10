США, Великобритания, Германия, Южная Корея, Индия, Польша и Китай — единственные страны, отвечающие критериям участия, и бета-тестирование планируется запустить в четырëх из них в первый день.

Samsung наконец-то на днях выпустила первое бета-обновление One UI 7 для серии Galaxy S24. Хотя точные сроки выпуска второй бета-версии ещё не объявлены, есть надежда, что она не заставит себя долго ждать. Учитывая традиционную практику Samsung, можно предположить, что следующая бета-версия может появиться уже в середине декабря. Предыдущий опыт показывает, что компания часто выбирает четверг для выпуска важных обновлений, как это было с первой бета-версией One UI 7, выпущенной 5 декабря. Следовательно, можно предположить, что следующее обновление появится 12 или 19 декабря.

Это обновление не ограничивается несколькими странами. Вместо этого, Samsung планирует расширить доступ к бета-тестированию на более широкий географический район. В настоящее время бета-тестирование доступно в США, Великобритании, Германии, Южной Корее, Индии, Польше и Китае. В четырёх из этих стран бета-тестирование будет запущено уже в первый день. Пользователи могут задаться вопросом, когда серия Galaxy S24 получит свою вторую бета-версию, будут ли включены другие устройства в этот план. На данный момент кажется маловероятным, что Samsung расширит масштабы тестирования так быстро. В настоящее время на официальном сервере доступна только актуальная прошивка для серии Galaxy S24, без каких-либо новостей о других моделях.

Кроме того, каждый раз, когда Samsung выпускает новую бета-версию, она собирает отзывы пользователей для улучшения производительности системы и обеспечения стабильности окончательной версии. Участие в бета-тестировании позволяет пользователям оценить новые функции заранее, но также может привести к незначительным проблемам, которые будут устранены до официального релиза.