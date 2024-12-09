Стоимость каждого процессора подскочит до 85 долларов США, что на 35 долларов больше, чем стоимость нынешнего процессора.

Одним из наиболее ожидаемых событий является введение 2-нм чипов TSMC в новых моделях iPhone 18 Pro и Pro Max, что планируется на 2026 год. И переход на 2-нм техпроцесс означает переход к более компактным и мощным чипам. Технология 2-нм процессов, разрабатываемая TSMC, обещает улучшение производительности на 10-15% при той же мощности или снижение энергопотребления на 25-30% при той же частоте и сложности. Для iPhone 18 Pro ожидается использование процессора A20 Pro (предварительное название), который обеспечит пользователям более высокую производительность и более длительное время автономной работы. Кроме того, ожидается, что все модели iPhone 18 будут оснащены оперативной памятью объëмом 12 ГБ, что станет новым стандартом для линейки Apple.

И хотя переход на 2-нм чипы привнесëт с собой значительные технологические преимущества, он также сопровождается существенным ростом затрат. Как утверждают различные источники, стоимость каждого процессора может увеличиться с 50 до 85 долларов США. Если Apple не планирует сама нести эти расходы, рост цен на устройства практически неизбежен. Помимо мощных обновлений аппаратного обеспечения, в iPhone 18 Pro также могут появиться другие инновации. Хотя технология Face ID под экраном, которая могла бы сделать Dynamic Island ушедшим в прошлое или уменьшить его, не ожидается до 2028 года, другие функции могут быть интегрированы раньше. Слухи также говорят о появлении широкоугольного объектива с переменной диафрагмой в камере iPhone 2026 года, что обеспечит лучшее качество фотосъëмки.