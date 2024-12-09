В следующем году, REDMI, Realme, iQOO и OnePlus выпустят смартфоны с батареями ёмкостью около 7000 мАч.

В последнее время рынок смартфонов переживает значительные изменения, особенно когда речь идёт о батареях и автономной работе устройств. По последним утечкам и официальным объявлениям, 2025 год обещает стать годом революционных изменений в этой области. Одним из ключевых моментов будущего года станет появление смартфонов с батареями ёмкостью 7000 мА*ч и выше. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, компании REDMI, OnePlus и iQOO готовятся выпустить флагманские модели, оснащëнные такими мощными аккумуляторами.

Кроме того, компания Realme уже официально объявила о выпуске серии Neo7, которая впервые будет оснащена батареей Titan ёмкостью 7000 мА*ч. И как утверждают сами представители компании, это приведёт индустрию смартфонов в новую «эру автономной работы 7K». Новый телефон не только обладает потрясающей ёмкостью аккумулятора, но и сохраняет толщину корпуса около 8,5 мм, обеспечивая удобный захват и портативность. Также сегодня стало известно, что iQOO готовится выпустить флагманский смартфон в линейке среднего класса. Он также будет оснащён большими аккумуляторами ёмкостью 7000 мА*ч. И стоит упомянуть OnePlus 13, ожидаемый к выпуску в январе 2025 года. Он тоже будет обладать мощной батареей и другими передовыми технологиями, включая защиту от воды и пыли IP68/IP69.

За такими достижениями стоит новая технология кремний-углеродных анодных материалов. Эти материалы сочетают в себе преимущества кремния и углерода по сравнению с традиционными графитовыми анодами. Теоретическая удельная емкость анода на основе кремния может достигать 4200 мА*ч/г, что почти в десять раз больше, чем у традиционного графитового анода. Это позволяет кремниево-углеродным батареям хранить больше энергии при том же объëме и весе, обеспечивая пользователям более длительный срок службы батареи.