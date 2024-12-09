Также он получит прямой экран Samsung 2K LTPS и 3D-ультразвуковой отпечаток пальца.

В последнее время инсайдеры и техноблогеры активно обсуждают будущие выпуски смартфонов от известного производителя iQOO. Одной из самых интересных новостей стала информация от цепочки поставок, которой поделился инсайдер Digital Chat Station. В следующем году iQOO планирует выпустить флагманский смартфон в линейке среднего класса, и этим устройством, вероятно, будет iQOO Neo11 Pro.

Одним из ключевых апгрейдов в iQOO Neo11 Pro станет прямой экран от Samsung с технологией LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) и разрешением 2K. Этот дисплей обещает более детальный эффект отображения. Частота обновления, вероятнее всего, составит не ниже 144 Гц, как у предшественников. Ещё одним значительным улучшением станет батарея ёмкостью ±7000 мА*ч, что существенно превышает ёмкостью предыдущих моделей, таких как iQOO Neo 9S Pro+ с его 5500 мА*ч.

Технология ультразвукового распознавания отпечатков пальцев 3D станет ещё одним значительным шагом вперёд в области безопасности и удобства. Этот метод не только повышает безопасность разблокировки, но и увеличивает скорость и точность идентификации. Ультразвуковой датчик, интегрированный в экран, обеспечит более быструю и надёжную разблокировку устройства. IQOO всегда была известна своей ориентацией на высокую производительность, особенно в линейке Neo, которая позиционируется как идеальный выбор для геймеров и активных пользователей. Ожидается, что iQOO Neo11 Pro будет оснащён мощным процессором, вероятно, таким же или даже более мощным, как Snapdragon 8 Gen 3, который уже используется в iQOO Neo 9S Pro+.