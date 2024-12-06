Он будет использовать последовательную гибридную силовую установку, где двигатель будет играть роль генератора.

В марте 2024 года китайский технологический гигант Xiaomi вывел на рынок свою первую модель электромобиля, Xiaomi SU7, которая сразу же завоевала значительный успех. На сегодняшний день линейка SU7 включает несколько модификаций, таких как SU7, SU7 Pro и SU7 Ultra, с общими продажами, превышающими 56 тысяч единиц.

Помимо SU7, Xiaomi также работает над выпуском своего первого чисто электрического внедорожника, который ожидается на рынке в 2025 году. Эта новая модель будет позиционироваться как конкурент Tesla Model Y и, по предварительным данным, получит силовую установку, аналогичную той, что используется в SU7, с мощностью до 673 лошадиных сил и запасом хода до 800 км.

Третья модель Xiaomi, получившая внутреннее кодовое название "Куньлунь", будет гибридным электрическим внедорожником (EREV) и ожидается, что она будет официально выпущена в 2026 году. Эта модель будет позиционироваться на более дешёвом уровне по сравнению с предыдущими моделями.

"Куньлунь" будет использовать последовательную гибридную силовую установку, где двигатель будет играть роль генератора, не передавая крутящего момента на колёса. Кроме того, эта модель будет оснащена поворачиваемой задней осью для улучшения управляемости.

Из-за высокого спроса на Xiaomi SU7 и ограниченных производственных мощностей существующего завода, Xiaomi решила сотрудничать с компанией Wuhan Dongfeng Motor для производства третьей модели. Возможным вариантом является передача производства "Куньлунь" компании Dongfeng или приобретение и ремонт существующего завода этой компании. Это сотрудничество поможет решить проблему производственных мощностей и обеспечить более эффективное удовлетворение спроса на новые модели.