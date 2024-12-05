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СтарыйДед
Устройства на базе чипа M5 поступят в массовое производство во второй половине 2025 года
Данный чип будет построен на основе передовой 3-нанометровой технологии TSMC и будет использовать новую архитектуру ARM.

Недавно известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо сообщил о значительных планах Apple относительно выпуска нового поколения устройств, оснащëнных чипом M5. Этот долгожданный продукт, в частности, iPad Pro с чипом M5, должен поступить в массовое производство во второй половине 2025 года.

Apple уже разместила заказы на производство чипов M5 у тайваньской компании TSMC. Чип M5 будет построен на основе передовой 3-нанометровой технологии производства TSMC и будет использовать новую архитектуру ARM. По сравнению с ранее выпущенным чипом M4, чип M5 обеспечит значительное улучшение производительности и энергопотребления. Одним из ключевых инновационных решений станет использование технологии TSMC System on Integrated Chip (SoIC), которая включает применение углеродного волокна для улучшения теплового управления и минимизации электрических утечек. Хотя ранее предполагалось, что Apple может перейти на более продвинутую 2-нм технологию, компания решила отложить её внедрение из-за высокой стоимости. 

Первым устройством, оснащённым чипом M5, вероятно, станет MacBook Pro, который может выйти в конце 2025 года. IPad Pro с новым процессором может появиться одновременно с MacBook Pro или быть перенесён на весну 2026 года. Кроме того, ожидается, что MacBook Air с чипом M5 будет выпущен весной 2026 года. Китайская компания BYD Electronics будет играть ключевую роль в производстве новых устройств Apple. Она будет отвечать за основные работы по сборке iPad Pro с чипом M5, демонстрируя свои силы в сфере производства высококлассного электронного оборудования. Помимо этого, BYD также будет эксклюзивно производить HomePod с экраном, который Apple, как ожидается, выпустит в конце 2025 года. Этот продукт станет важным шагом для Apple в области умного дома. 

Чип M5 не только улучшит производительность и энергоэффективность мобильных устройств, но также будет использован в инфраструктуре AI-серверов. Apple планирует реализовать проекты в области искусственного интеллекта, включая новый голосовой ассистент Siri на основе языковой модели, который появится весной 2026 года. Это будет значительным шагом вперед в развитии взаимодействия с пользователем и расширении возможностей AI в продуктах Apple. 

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