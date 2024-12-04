Были проверены устойчивость экрана к царапинам и горению, а также устойчивость телефона к изгибу.

Только что официально выпущенный на международный рынок Red Magic 10 Pro уже прошёл через тест на долговечность от популярного YouTube-блогера JerryRigEverything. Этот блогер известен своими экстремальными методами, такими как «разбивание, соскабливание, обжаривание и замачивание», которые позволяют оценить реальную прочность и устойчивость смартфона к различным видам воздействий.

В тесте на твердость стекло экрана Red Magic 10 Pro показало результаты, сопоставимые с большинством современных смартфонов. Царапины на стекле начали появляться на уровне 6, а более глубокие царапины были заметны на уровне 7. Это стандартные показатели для большинства смартфонов на рынке. Кроме того, пиксели экрана оказались уязвимы к прямому огню: после воздействия пламени в течение 15 секунд они были повреждены и не подлежали восстановлению. Пользователям рекомендуется избегать подобных ситуаций в ежедневном использовании.

Рамка и кнопки Red Magic 10 Pro изготовлены из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и надëжность конструкции. Этот материал широко используется в производстве смартфонов за его прочность и лёгкость. Одной из наиболее впечатляющих частей теста стал тест на изгиб. Red Magic 10 Pro показал отличные результаты, выдержав изгиб как спереди, так и сзади без видимых трещин, складок или других повреждений.

Представители Red Magic ранее заявляли, что в серии Red Magic 10 Pro была проведена двойная оптимизация материалов и процессов, что значительно повысило прочность средней рамки. Благодаря этому, телефон сохранил тонкий и лёгкий корпус, при этом став более долговечным.