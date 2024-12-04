На мировые рынки он вышел через месяц после его дебюта в Китае.

Бренд Red Magic, который зарекомендовал себя как один из лидеров в сегменте игровых смартфонов, вновь удивляет своих поклонников с выходом нового флагмана — Red Magic 10 Pro. После успешного дебюта в Китае, смартфон стал доступен на мировых рынках, и уже успел завоевать внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам и инновационным технологиям.

"Сердцем" Red Magic 10 Pro является чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, в сочетании с графическим процессором Adreno 830, этот смартфон способен справляться с самыми требовательными играми без малейших задержек. Оперативная память LPDDR5X Ultra и хранилище UFS 4.1 Pro обеспечивают мгновенный доступ к приложениям и играм. Однако одним из самых интересных аспектов Red Magic 10 Pro является игровой чип Red Core R3. Этот чип специально разработан для оптимизации игровой производительности, поддерживая разрешение до 2K и частоту кадров 120 FPS и более того, он совместим с более чем 200 играми.

Важной особенностью Red Magic 10 Pro является его продвинутая система охлаждения. В отличие от многих других игровых смартфонов, Red Magic применяет композитное жидкометаллическое охлаждение с теплопроводностью 80 Вт/мК. Новый центробежный вентилятор «Hot Wheels» значительно повышает эффективность охлаждения, увеличивая её в 13 раз. Система также включает 3D ice-step VC площадью 12 000 мм², дополненную графеном и медной фольгой с высокой проводимостью. Это позволяет поддерживать стабильную высокую производительность даже во время длительных игровых сессий.

Red Magic 10 Pro оснащён 6,85-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем Wukong, который был разработан в сотрудничестве с известной компанией BOE. Разрешение дисплея составляет 2688×1216 пикселей, а соотношение экрана к корпусу достигает 95,3%. Частота обновления до 144 Гц и частота дискретизации касания 960 Гц обеспечивают плавный игровой процесс. Пиковая яркость дисплея достигает 2000 нит, он охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает 10-битную глубину цвета. Для комфорта глаз предусмотрены DC-димминг и 2592 Гц PWM-димминг, что позволяет уменьшить нагрузку на зрение.

Система камер Red Magic 10 Pro также заслуживает внимания. Она включает в себя основной сенсор на 50 МП, который позволяет делать качественные снимки даже в условиях низкой освещëнности. Дополнительные камеры обеспечивают возможность создания эффектных портретов и широкоугольных снимков. А селфи-камера на 16 МП выдаёт отличное качество, благодаря технологии AI подэкранной камеры. Видеозапись может производиться в разрешении 8K, что делает этот смартфон отличным выбором не только для игр, но и для создания контента. Red Magic 10 Pro обладает батареей ёмкостью 6500 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Глобальная стартовая цена для конфигурации Red Magic 10 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ составляет $649. Помимо этой конфигурации, доступны варианты с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, цены которых составляют $799 и $999 соответственно.